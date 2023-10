La Infanta Elena se convierte en influencer por un día

Pese a no estar situada en la primera línea de la Familia Real española, la Infanta Elena representa a la Corona allá donde va. La hija mayor de Juan Carlos I siempre ha defendido los valores de la monarquía en todas y cada una de sus apariciones públicas, y ahora ha dado un paso más allá al colarse en el photocall de una película.

‘Mi otro Jon’ se ha estrenado ante la prensa esta misma tarde en la capital. La producción cuenta con la interpretación de actores de la talla de Carmen Maura, Olivia Molina, Macarena Gómez, Aitana Sánchez-Gijón e incluso Ana Obregón. Todos ellos juegan un papel fundamental en la comedia benéfica que celebra la vida y que verá la luz en cines el próximo 20 de octubre con el objetivo de ayudar a niños enfermos de cáncer a través de la Fundación Aladina.

Teniendo en cuenta la labor solidaria de la película, la Infanta Elena no ha querido dejar pasar la oportunidad de estar presente en la presentación de la producción en cuestión. La hermana mayor de Felipe VI no ha tenido reparo en posar frente a las cámaras con la mejor de sus sonrisas y enfundada en un look de lo más otoñal con predominio de distintas tonalidades marrones. Un outfit muy adecuado por la bajada de las temperaturas en la capital y con el que la tía de la Princesa Leonor ha demostrado su marcado gusto estilístico.

Ha llamado especialmente la atención la presencia de doña Elena en una cita de este calibre. Aunque suele estar presente en distintos actos públicos, no es habitual que lo haga en los que están relacionados con películas. Sin embargo, probablemente sus convicciones hayan dado un giro de 180 grados al saber que se trata de una comedia con fines benéficos en la que algunos de los actores más reconocidos de nuestro país han aportado su granito de arena por una buena causa.

La Infanta Elena, tras los pasos de Victoria Federica como influencer

De esta manera, podría decirse que la Infanta ha seguido los pasos de su hija como influencer. Es más común ver a Victoria Federica en algunos de los photocall más destacados de España que a su madre. Están a punto de cumplirse dos años desde que la joven tomó la decisión de abrir sus redes sociales y dedicar su vida a la creación de contenido. Un camino que en un primer momento no gustó en absoluto a su progenitora, que se distanció con su hija al preferir que esta última continuara con sus estudios y dejara a un lado el universo 2.0.

Ahora, la hermana de Froilán se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de España dentro de Instagram, y aunque doña Elena no parece estar dispuesta a dedicar su vida a este ámbito, ya se ha animado a posar contra todo pronóstico frente a decenas de medios de comunicación.