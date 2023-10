La Infanta Elena está de regreso en Madrid, donde ha retomado sus compromisos laborales y personales después de estar con su padre en Sansenxo la semana pasada. La noticia no tendría mucho más gancho, sino fuera porque este miércoles ha cirulado una foto de ella en una terraza de la capital, donde la Infanta muestra su lado más auténtico y cercano junto a Nacha La Macha, una de las grandes 'drag queens' de nuestro país. Poco o nada se sabía de esta incipiente amistad que empezó el pasado mayo y se ha ido consolidando desde entonces. La propia artista ha relatado cómo es la hermana del Rey Felipe VI en las pequeñas distancias.

La Infanta Elena, una "tarde de risas con amigas"

Ha sido la propia Nacha la Macha quien ha compartido las divertidas instantáneas en su perfil oficial de Instagram. En ellas, se ve a la pareja disfrutando de una tarde de risas y 'poses', con la Infanta Elena de lo más espontánea. "Hoy día libre en Malinche The Musical y tarde de risas con amigas", escribía el famoso 'drag queen', cuyo nombre real es José Ignacio Galán Ordóñez que, para la ocasión, no iba caracterizado. El actor protagoniza el musical Maliche de Nacho Cano que acaba de estrenar su segunda temporada.

De hecho, como ha contado él mismo en el programa 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana, fue tras un pase de la obra cuando se conocieron por primera vez. "Nos hemos conocido en Maliche. Ella fue en mayo a ver la función. Y cuando terminó, me dice Nacho Cano: 'Vete a camerino que la Infanta Elena te quiere conocer. Yo no sabía como saludarla, si de beso, o darle la mano... Y ella me recibió con los brazos abiertos", ha relatado Nacha que, en esta ocasión sí iba vestido de su alter ego.

"Me llama la atención que os sorprenda verla tan feliz"

"La has armado con esta foto", le ha dicho en un momento de la entrevista Ana Rosa Quinta. "De repente te vemos con la Infanta Elena cuando a ella hace años que no se la conoce varón…", añadía la periodista. El revuelo que se ha formado con la imagen es digno de mención. De hecho, tras su publicación, han sido varios los usuarios en redes que han señalado al actor como el nuevo novio de la hija de Doña Sofía. Por supuesto, Nacha ha negado categóricamente cualquier insinuación de que fuera su "amigo especial". La idílica estampa de la que todo el mundo habla se tomó este martes 3 de octubre, ha explicado, unos días después de que Elena volviera al teatro para disfrutar de la segunda temporada de su espectáculo.

Sobre cómo es la Infanta en las distancias cortas, Nacha ha tenido palabras muy bonitas hacia ella. "A mí me llama la atención que os sorprenda verla tan feliz, por que ella es así. Es una señora tremendamente divertida, tremendamente educada. Es una mujer que se divierte. Qué bonito que gracias a mi trabajo se puedan salvar las clases sociales. Es una persona que ama a la gente y ante todo dice que hay que respetar a la gente", ha concluido el nuevo amigo de la Infanta.