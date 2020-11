La hija de la infanta Elena y otros famosos han asistido al funeral del vicepresidente de AC Hotels by Marriot, fallecido a los 44 años a consecuencia de un cáncer de hígado.

El pasado martes conocíamos la noticia. Carlos Catalán, vicepresidente del grupo hotelero AC Hotels by Marriot desde el año 2000, fallecía a los 44 años a consecuencia de una “larga enfermedad”, según señalaba un comunicado de prensa enviado por la compañía que dirigía y en el que se destacaba la gestión “ejemplar” de la empresa, así como su valía personal. “En estos momentos tan dolorosos, pedimos el máximo respeto para la familia al tiempo que agradecemos las muestras de cariño y condolencias recibidas”, señalaba el escrito.

A su funeral han acudido numerosos rostros conocidos. Entre ellos, Victoria Federica. Acompañada de su amigo Tomás Páramo, la hija menor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. La joven ha querido dar el pésame personalmente a los familiares del directivo. En especial a su padre, Antonio Catalán, visiblemente afectado, y que ha estado arropado en todo momento por sus familiares y amigos.

Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriots, escribía hace apenas unos días una emotiva carta de despedida a su hijo, que ha perdido la vida tras luchar contra el cáncer de hígado que padecía. Para despedirse de él redactaba una misiva describiendo cómo se siente ante su dolorosa ausencia. «Perder un hijo es algo que no contemplas. Lo normal hubiera sido que Carlos me enterrase a mí, no yo a él. Acompañar a un hijo en su enfermedad, cuando sabes desde el principio cuál será el final es muy duro», señalaba. «Carlos era muy vitalista, tenía muchas ganas de que siguiéramos creciendo. Tengo que seguir adelante por él”.

En el funeral de Carlos Catalán, Victoria Federica no se ha separado de Tomás Páramo, conocido ‘influencer’ y uno de sus mejores amigos. El joven, casado con María García, también mantiene una gran amistad con otra conocida ‘instagrammer’, María Pombo.