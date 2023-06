Iñaki Urdangarín reaparece tras la graduación de su hija Irene

Son las primeras declaraciones de Iñaki Urdangarín tras regresar de la graduación de su hija Irene en Ginebra. Una emotiva cita que reunía por primera vez a la familia Borbón Urdangarín tras la separación de la Infanta Cristina y el padre de sus cuatro hijos. Muy abrumado por la presencia de la prensa, el exdeportista trataba de rehuir los micrófonos, mientras se desplazaba por el interior del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en compañía de su madre, Claire Françoise Libaert Courtain, a la que le une una estrecha relación. Iñaki no se ha separado de ella en ningún momento. "Por favor, (cuidado) con mi madre, por favor", les decía a los periodistas ahí reunidos. Con la educación que le caracteriza, el exdeportista no ha querido referirse al encuentro entre él, la Infanta y los Reyes Eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, que tuvo lugar el pasado viernes en el lujoso Four Seassons, de la ciudad suiza.