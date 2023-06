Iñaki Urdangarin está de plena actualidad. Después de unos meses intensos en lo que se refiere a su vida personal, el que fuera duque de Palma está a punto de firmar el divorcio con la Infanta Cristina. Hasta ahora habían decidido mantener este asunto aparcado hasta que su hija Irene cumpliera la mayoría de edad. Este lunes 5 de junio celebra su día, por lo que sus padres ya podrán solucionar su divorcio frente a un notario, sin necesidad de hacerlo ante un juez.

En medio de este asunto, que está a la espera de resolverse, Iñaki Urdangarin pretende incorporarse al mundo laboral y empezar una nueva vida, aceptando así alguna de las muchas ofertas laborales que le han ofrecido y que tiene aún sobre la mesa, tal y como informa Vanitatis. De hecho, van más allá y aseguran que la oferta que aceptaría estaría relacionada con los medios de comunicación.

Podría empezar a trabajar en un medio de comunicación

Aún así, no se posicionará a ninguna oferta de trabajo en concreto hasta que no firme el divorcio con la hermana del Rey Felipe "porque quiere saber en qué situación personal y económica se queda en la firma del divorcio", declaran al medio anteriormente citado. Pero es cuestión de días que Iñaki Urdangarin conozca en qué situación se queda tras la firma del divorcio, ya que la firma de este acuerdo se podría celebrar la próxima semana.

Esta nueva información sobre el futuro laboral de Iñaki llega después de que se hiciera público que el acuerdo de divorcio podría complicarse. Al parecer, la Infanta Cristina no quiere pagar una compensación económica, que por Ley le pertenece al ex duque de Palma y financiar así su nueva vida al lado de Ainhoa Armentia. Esta asignación económica es la que está provocando que el acuerdo sea más lento y complicado, tal y como adelantan en 'El programa de AR'. Paloma García Pelayo aseguró que "la Infanta no está dispuesta a financiar la vida de hasta ahora su marido cuando él ha comenzado una relación sentimental con otra mujer".

La Infanta Cristina es la que está haciendo frente a todos los gastos económicos de sus hijos

También se ha adelantado que a día de hoy está siendo la hija del emérito quien se está ocupando de sus hijos en cuestiones económicas: "Se ha ocupado, se ocupa y se ocupará", aseguran. Y añaden: "Ella es la que se va a hacer cargo de la familia". Aunque tras firmar el acuerdo de divorcio después de que Irene Urdangarin cumpla los 18 años y ya no tuvieran hijos menores de edad, sí que los tendrían dependientes económicamente. Ya no tendrían hijos menores pero sí dependiente económicamente.

La periodista confesó que "él como cónyuge que va a quedar perjudicado por la nueva situación familiar, la Ley dice que tiene que recibir una compensación. Ahí es donde se está retrasando la fecha". "El problema es que no son independientes económicamente (refiriéndose a los hijos del matrimonio). Y la Ley de divorcio dice que hay que dar una compensación a la parte del matrimonio que sale peor parada", que en este caso sería Iñaki Urdangarin.