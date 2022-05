Froilán ha sido víctima de un intento de robo de lo que parece ser una organización criminal. Todo sucedió cuando el sobrino del Rey Felipe se encontraba el pasado fin de semana en una villa de Ibiza junto a sus amigos, donde se había alojado para disfrutar con comodidad de varias fiestas y eventos en la isla pitiusa. Él y su círculo estaban hospedados en Escuders, una de las mejores urbanizaciones, cuando el sábado por la noche varias personas armadas entraron en la vivienda. Lo hicieron cubiertos con pasamontañas y en sus manos portaban un gas somnífero, pero ¿cuál era su intención? ¿Robar o secuestrar?

Froilán no estaba solo con sus amigos, sino que también estaba el personal de servicio, siendo ellos los que se percataron de la presencia de los ladrones y quienes les ahuyentaron. Inmediatamente avisaron a la Guardia Civil, que se personó en el chalet en cuestión de minutos: en concreto 18 agentes, según ha contado El Confidencial Digital. Lo primero que comprobaron fue que todos los allí presentes se encontraban bien, pues ya no había ni rastro de los asaltantes, eso sí, se dejaron objetos que las autoridades están analizando con detalle. Entre otros, pasamontañas abandonados que podrían dar pistas acerca del ADN de los ladrones y que podría ayudar a detenerles.

El citado medio cuenta que los autores de este intento de robo podrían pertenecer a una banda de crimen organizado que funciona gracias a «chivatazos» de alguien que les advierte donde puede haber objetos de gran valor. Aunque se desconoce su propietario, explican que habría un reloj de la lujosa marca Richard Mille que podría superar los seis ceros en el mercado, ‘un caramelito’ para los ladrones. También estudian si la intención de estos delincuentes que pretendían dormir a las personas que se encontraban en el interior de la vivienda era llevarse a Froilán con ellos o tan solo querían llevarse objetos para luego revenderlos. Cabe señalar que allí no solo estaba este rostro conocido, sino también Aitor, el hijo del futbolista Guti, aunque ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.

Froilán fue visto hace unos días en una fiesta en el hotel W Ibiza, donde intentó pasar desapercibido con su característica gorra, pero no lo logró. Allí disfrutó junto a algunos amigos de un encuentro exclusivo al que no todo el mundo tiene acceso, lo que no imaginó sería el momento surrealista que él y su entorno protagonizarían días después. A pesar de que sí se han conocido algunos datos de aquella noche, hay otros que siguen siendo una incógnita: por ejemplo, el número de asaltantes y también de ocupantes de la vivienda.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de la Guardia Civil es el aerosol que pretendían utilizar, ya que es muy poco común en nuestro país. El objetivo es sedar a las víctimas, lo que provoca en ellas un sueño profundo y lo que deja síntomas posteriores al despertarse como picor en la garganta, vómitos o ciertos mareos.

