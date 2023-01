Estos días hemos sabido que Froilán se encuentra en Abu Dabi junto a su abuelo, el Rey Juan Carlos. Un viaje que se produce días después de la polémica que ha provocado su implicación en una pelea con navajazos a las puertas de una discoteca de Madrid. El hijo de la Infanta Elena se ha visto tan presionado por la opinión pública que ha roto su silencio para defenderse: «Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea. Si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado«, ha dicho. Lo cierto es que su estancia en Oriente Medio ha despertado muchas dudas: ¿Tiene pensado irse a vivir allí o solo ha ido a ver al emérito?

Según ‘Lecturas’, el movimiento de Froilán tiene mucho que ver con los deseos de su madre, la Infanta Elena. Esta podría haberle aconsejado instalarse durante un tiempo en la capital de los Emiratos Árabes para que se aleje de sus salidas nocturnas y de la exposición mediática. Pero, al parecer, estos no son los planes de Froilán. Al joven le basta con unos días en Abu Dabi para reunirse con su abuelo y disfrutar de unas vacaciones. Por eso, en los próximos días regresará a España.

Cabe recordar que, del mismo modo que Don Juan Carlos siente debilidad por su nieta Victoria Federica, su la relación con Froilán es muy especial. El padre del rey Felipe VI siempre ha estado a los vástagos de su hija mayor, con los que ha convivido mucho. Dicen, de hecho, que ambos son los nietos favoritos del emérito, con los que mantiene contacto de manera habitual. La propia influencer ha hablado en varias ocasiones del afecto que siente por él. «Felicidades al mayor ejemplo que podría tener», decía en Stories a través de su perfil de Instagram hace apenas unos días, con motivo del 85 cumpleaños de Don Juan Carlos.

El viaje de Froilán a Abu Dabi, donde vive su abuelo desde verano de 2020, -cuando anunció que abandonaba España ante la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que está implicado por supuestos delitos de evasión fiscal-, no es el único que hará un miembro de la Familia del Rey próximamente. El emérito viajará en los próximos días a Atenas, donde se verá las caras con Doña Sofía para arropar a la familia real griega en el funeral de Constantino de Grecia, fallecido este martes a los 82 años.

Al funeral del que fuera rey de Grecia de 1964 a 1973 se prevé que asistan las Infantas Elena y Cristina, aunque este dato no ha sido confirmado aún por la Casa de Su Majestad El Rey. Al sepelio también podrían ir Felipe VI y Letizia, pero desde Zarzuela, hasta la fecha, desconocen si finalmente Sus Majestades partirán rumbo al país heleno.

Han pasado ya 15 días desde que Froilán aclarase en televisión que no tuvo nada que ver con la reyerta en una conocida discoteca en Madrid. «Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado«, decía. Felipe Juan Froilán insistía en el espacio de Antena 3 que todo lo que se ha dicho sobre él es una invención: «No tiene una pizca de verdad. Una, que si un bar en las vistillas de Madrid. Me salto una cola de caballeros. Me pegan un puñetazo y hacen un KO. Y otro, que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas».