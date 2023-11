Vídeo: EUROPA PRESS.

Ha sido corto, pero intenso. Froilán viajó hace apenas unos días a Madrid para acudir a la celebración del 18º cumpleaños de su prima, la Princesa Leonor, pero tras estar presente en este evento familiar tan especial, el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha hecho de nuevo las maletas para viajar a Abu Dabi. A pesar de que ha sido una visita exprés, a Froilán no solo le ha dado tiempo de acudir a El Pardo para la celebración familiar, también ha tenido tiempo para reencontrarse con sus amigos y disfrutar de la noche de Halloween. Desde El Pardo se dirigió a un conocido restaurante de la capital donde se celebraba una fiesta de Halloween. No estaba solo, lógicamente. Ahí le esperaban algunos de sus amigos más íntimos con los que no tiene la oportunidad de compartir tanto tiempo como quisiera. Froilán acudió vestido de calle, ya sin el traje azul que había lucido en el cumpleaños de su prima.