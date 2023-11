Felipe Juan Froilán de Marichalar no falló a la Princesa Leonor después de su gran cita institucional.: la Jura de la Constitución, celebrada el martes 31 de octubre. Una fecha clave en el calendario de la monarquía española que coincidía, además, con el 18 cumpleaños de su prima. El joven acudía a El Pardo en este día tan especial que ha reunido los Borbones casi al completo en una fiesta privada posterior a los eventos oficiales. La celebración familiar tuvo lugar en el Palacio de El Pardo, donde también se acercaron don Juan Carlos y la Reina Sofía, las Infantas Elena y Cristina y dos de los hijos de esta, Irene y Miguel. El hijo de Elena y Jaime de Marichalar, que aterrizaba el pasado sábado en Madrid, salía del complejo palaciego pasadas las 10. Aunque al día siguiente tenía programado su vuelo de regreso a Emiratos Árabes, donde reside, no se fue a casa a descansar. Sabemos qué hizo la noche de Halloween.

Froilán no se quiso perder la noche de Halloween de la capital madrileña

A petición de la familia del Rey Felipe VI, Froilán ha mantenido un perfil bajo estos días que ha estado en la capital de España para asistir al cumpleaños de su prima. El pasado sábado, por ejemplo, pidió unas pizzas y se marchó a casa de un amigo para ver una película, han contado este miércoles en 'Fiesta'. Sin embargo, una vez finalizaron los actos oficiales, el hermano de Victoria Federica, no dudó en poner pies en polvorosa. Muy aficionado a la vida nocturna, como ya ha demostrado en incontables ocasiones, se marchó a disfrutar de la noche madrileña.

Salía de la fiesta de carácter privado por la mayoría de edad de la Heredera pasadas las 10 de la noche. Desde El Pardo se dirigió a un conocido restaurante de la capital donde se celebraba una fiesta de Halloween. No estaba solo, lógicamente. Ahí le esperaban algunos de sus amigos más íntimos con los que no tiene la oportunidad de compartir tanto tiempo como quisiera. Desde su marcha a Abu Dabi, el joven de 25 años no se prodiga en exceso en suelo nacional debido a sus numerosos compromisos profesionales en Emiratos Árabes. Froilán acudió vestido de calle, ya sin el traje azul que había lucido en el cumpleaños de su prima. Hasta ahí se desplazó horas antes dentro de una gran furgoneta y en compañía se su madre, su tía y los hijos de esta.

Un reencuentro muy sonado con Belén Perea, su amiga y gran apoyo

Entre el grupo de amigos, también se encontraba Belén Perea, con la que a Froilán se le ha relacionado en varias ocasiones. Ya fuera del establecimiento, charló con ella animadamente de tú a tú, sin nadie que les molestara. Los jóvenes se mostraron especialmente cariñosos y cómplices el uno con el otro, han asegurado en el programa que presenta Emma García. La actitud cercana de Froilán y su amiga cambió al instante cuando se dieron cuenta de que no estaban solos y les estaban grabando. "Se despidió rápidamente y echó a correr en cuanto vio a un reportero", han comentado.

Belén es uno de los principales apoyos del sobrino del Rey Felipe VI desde que coincidieron en el internado de Sigüenza. La joven es una reconocida 'influencer' mallorquina y también modelo, con algo más de 65 mil seguidores en Instagram donde comparte su vida de ensueño. Siempre ha negado ser 'algo más' que la mejor amiga del nieto de don Juan Carlos y no ha dudado en defenderle de forma pública cuando ha tenido la oportunidad. Sin embargo, desde el plató de Telecinco han vuelto a reabrir este debate sobre la naturaleza de su relación. "Belén lleva mucho tiempo tratando de conquistar a Froilán. De hecho, era muy amiga de su exnovia. Ella no es novia porque él no quiere", han sentenciado.