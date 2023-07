Froilán, 'pillado' con sus amigos en el barrio rojo de Ámsterdam

Parece que no hay día en el que el nombre de Froilán no protagonice algún titular y no siempre por los motivos más acertados o acordes con su posición privilegiada. Tras mucho barajar, hoy se ha sabido que el sobrino del Rey Felipe VI habría celebrado su 25 cumpleaños rodeado de su núcleo duro de amigos hombres, en Ámsterdam. Según varios periodistas, al joven se le pudo ver tomando algo en el famoso barrio rojo de la ciudad holandesa.

Froilán se divierte con sus más íntimos

Ángela Portero era la primera en apuntar en esta dirección. Lo hacía en el programa 'Ya es mediodía', de Telecinco, donde colabora. La periodista daba pistas, pero se negaba a desvelar el nombre de la ciudad elegida por Froilán para celebrar su cumpleaños. Lo único que confirmaba era que había abandonado Abu Dabi, donde reside junto a su abuelo, el Rey Juan Carlos. "Se ha reunido con sus mejores amigos en un lugar en Europa, lleno de canales y conocido por sus fiestas", indicaba.

Sin pistas concluyentes sobre el paradero del nieto del emérito, este martes se desvelaba la incógnita en el programa 'Así es la vida'. Uno de los reporteros del programa, presentado por Sandra Barneda, ha confirmado que Froilán habría pasado unos días en Ámsterdam. "Froilán estuvo en el barrio rojo con un grupo de amigos, todos hombres. Le cazaron ahí sin su característica gorra. Estaba tranquilo, relajado", informaba.

Informaciones contradictorias sobre el paradero de Froilán

Tras dar la primicia, Barneda no ha podido disimular su asombro y muy espontánea ha añadido: "¡Qué mala pata tiene que justo le hayan pillado ahí!" Recordemos que el barrio rojo de Ámsterdam es conocido por sus calles alumbradas con luces de neón, repletas de vitrinas de tamaño humano, donde las prostitutas ofrecen sus servicios y se muestran a los clientes.

Horas después de emitirse la noticia, 'Vanitatis' publicaba una información firmada por Paloma Barrientos que contradecía esta información. Según la periodista, Froilán ha volado directamente desde Abu Dabi a Madrid, desde donde ha puesto rumbo a Marbella. Por lo visto, el joven planea celebrar su aniversario en Ibiza dentro de unos días con una gran fiesta. En la ciudad marbellí, Froilán no ha perdido el tiempo y ya ha disfrutado de su primera comilona en el restaurante que dirige el reconocido chef Dani García.