Froilán aterriza en España solo y con ganas de hablar antes del cumpleaños de Leonor

Quedan pocas horas para el día grande de la Princesa Leonor. Este martes, 31 de octubre, la hija de los Reyes Felipe y Letizia cumple la mayoría de edad y vivirá un momento histórico en la Jura de la Constitución ante las Cortes Generales. Un día muy importante en su camino al trono español y en el que estará rodeada por los suyos. Después de los actos institucionales, la heredera y el resto de su familia disfrutarán de una celebración privada en el Palacio de El Pardo. Mientras que Victoria Federica causa baja en el cumpleaños de su prima, Froilán sí hará acto de presencia. De hecho, el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha llegado a España este mismo fin de semana. Al contrario de lo que se había dicho en los último días, el joven ha viajado solo hasta Madrid, sin la compañía del Rey Juan Carlos.

Froilán no se quiere perder el cumpleaños de su prima, la Princesa Leonor. Estaba previsto que el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar llegara a España en un avión privado y en compañía de su abuelo, el Rey Juan Carlos. Sin embargo, no ha sido así. El joven ha aterrizado este mismo fin de semana en un avión comercial, solo y con muchas ganas de hablar ante la prensa, tal y como ha mostrado 'Fiesta'. El hermano de Victoria Federica se ha quedado sorprendido al enterarse de que la influencer había viajado a Perú con amigos. "No sé nada. Me das tú la noticia". Dejaba así patente, quizá, la poca comunicación que habría entre ambos. Mientras que reconocía que estaba viendo "muy bien" a su prima, la Princesa Leonor. Respecto al Rey Juan Carlos añadía lo siguiente: "Con mi abuelo todo perfecto".

Todos los detalles de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor

La primogénita de los Reyes llegará al Congreso en un vehículo histórico escoltada por la Sección de Motos de la Guardia Real. No estará sola pues le acompañarán en todo momento sus padres, los Reyes de España, y su hermana, la Infanta Sofía. En el momento exacto de la jura en el Congreso de los Diputados, en la explanada del la Catedral de la Almudena, la Sección de Honores de la Batería Real disparará una salva de diecinueve cañonazos, que son los honores militares que le corresponden. Después de que terminen los actos dentro del Congreso de los Diputados, la Familia Real se desplazará hasta el Palacio Real para que se le imponga a la heredera al trono el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Se hará en el salón homónimo e intervendrá el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Minutos después, será el Rey Felipe VI quien le coloque la joya y pronuncie unas palabras.

A este acto le seguirá un almuerzo en el que los Reyes de España y sus dos hijas aprovecharán para saludar a los invitados. Entre ellos figuran un centenar de invitados que representan desde poderes del Estado a representantes de partidos políticos, así como representación del comité olímpico español. Este momento tendrá lugar en el Comedor de Gala. Será el Rey Felipe quien con su discurso finalice los actos institucionales. Después, a última hora de la tarde, el Palacio de El Pardo será el escenario de una celebración familiar y de carácter privado a la que asistirán familiares del monarca y de Doña Letizia.