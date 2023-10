Laha protagonizado grandes titulares en el. Desde la Princesa Leonor sonrojada en el besamanos al look vintage de la Reina Letizia , no siendo estos los únicos momentos que nos 'regalaba' elNi mucho menos. Y es que otros miembros de lahan celebrado también este día, eso sí, de una forma muy particular. Hablamos de, quien se ha convertido en el absoluto centro de atención en una fiesta organizada por laen. Así nos lo cuentan en exclusiva fuentes de toda solvencia a la Revista Semana. Rodeado de amigos, empresarios e incluso curiosos, el hijo de larecibió en muchos momentos el cariño de invitados., nos explica un testigo.