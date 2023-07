No veíamos juntas a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía desde la graduación de la primera, el pasado 24 de mayo. Un mes y medio después de su última aparición pública, las hijas del Rey Felipe VI y la Reina Letizia volverán a encarar un acto oficial mano a mano. Y la cita no podía ser más especial y, por qué no, divertida. Las hermanas visitarán uno de los enclaves más importantes de la gastronomía de nuestro país junto a uno de los chefs más reconocidos de la cocina mundial: el gran Ferrán Adrià. La Princesa y la Infanta tienen una cita en elBulli1846, el museo creado por Adriá para homenajear su mítico restaurante, elBulli. Y no estarán solas. Durante el recorrido, estarán acompañadas de un grupo de jóvenes que participan en diferentes programas de la Fundación Princesa de Girona. Al día siguiente, la Princesa presidirá los Premios Princesa de Girona que, por primera vez desde 2018, volverán a celebrarse en la ciudad catalana.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía

La Princesa y la Infanta ya han demostrado con creces que se mueven como pez en el agua en los actos oficiales que encaran sin la presencia de sus padres. Les gusta estar juntas y eso se nota en sus apariciones en solitario. Mañana tendrán una nueva ocasión de desplegar esa complicidad que las caracteriza en las instalaciones del recién inaugurado elBulli1846, localizado en la Cala Montjoi, dentro del Parque Natural del Cap de Creus, a las afueras de Girona.

El mismísimo Ferrán Adriá será el encargado de enseñar a la heredera del trono y su hermana este espacio de cerca de cuatro mil metros cuadrados que recoge el legado de innovación y desarrollo que hizo de su restaurante, elBulli, el mejor del mundo durante años. elBulli1846 abrió sus puertas el pasado 15 de junio para acercar a los amantes del buen comer y el gusto por la excelencia entre fogones la historia de este centro neurálgico de la alta cocina, que marcó un antes y un después en la gastronomía internacional antes de su cierre definitivo en 2011.

Un encuentro muy especial con jóvenes

Las hijas de los Reyes recorrerán este museo acompañadas de jóvenes beneficiarios de alguno de los proyecto que desarrolla la Fundación Princesa de Girona. Antes de aquello, también se citarán con una veintena de ellos en el marco de la 'Reunión de Trabajo y Presentación del informe de actividades 2023'. Un evento que acogerá el Hotel Camiral, ubicado en Caldes de Malavella, donde conocerán de primera mano las iniciativas de formación y desarrollo profesional que impulsa la fundación de la que la Princesa Leonor es presidente honorífico.

Al día siguiente, la Princesa Leonor se enfrentará a una de las citas más importantes de su agenda anual: la entrega de los Premios Princesa de Girona. La ceremonia se celebrará en el citado hotel este miércoles, a partir de las 19:30.

Ferran Adriá y los Reyes: una relación que se remonta a su boda

La historia de Ferran Adrià con la Casa Real española viene de largo. El 21 de mayo de 2004, horas antes de la esperada boda real entre el ahora Rey Felipe VI y quien, por aquel entonces, era su novia, Doña Letizia, se celebró una gran gala nocturna con banquete incluido. El chef catalán, junto con otros grandes de la cocina como son Juan Mari Arzak y Paco Roncero, fue el encargado de diseñar el menú de esa noche. Una propuesta vanguardista que se mantuvo en secreto hasta 24 horas antes del festín y de la que disfrutaron 350 invitados, reunidos en el gran comedor del Palacio de El Pardo, en Madrid.

Tres años más tarde, en 2007, Adrià recibió de manos de los Príncipes de Asturias la flamante Medalla de Oro al mérito de las bellas artes (en la imagen superior). Volverían a coincidir en 2008 en la Feria de la Alimentación 'Alimentaria 2008', celebrada en Barcelona, y, nuevamente, en la edición de 2010. La última vez que se les pudo fotografiar a los tres juntos fue en 2014, cuando los Reyes todavía eran Príncipes de Asturias. El encuentro tuvo lugar en la inauguración de la 33 edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, en Madrid.