El exmarido de Corinna, invitado al cumpleaños del Rey Juan Carlos: su llamativo discurso ante 100 invitados

El último, pero no por eso menos importante. Y si no que se lo digan a Philip Adkins (66 años), quien cogió el micrófono para dejar sin palabras al Rey Juan Carlos en su fiesta del 86 cumpleaños. El primer marido de Corinna Larsen (59 años), la amiga especial del emérito, ha conseguido hacerse un hueco en la pandilla del monarca. Entró en su círculo cerrado hace más de 15 años y desde entonces no ha salido de ahí, prueba de ello, que fuera uno de los elegidos para sorprender al Rey Juan Carlos en su gran día. Tienen muchos gustos en común y ha sabido guardarle lealtad, ser discreto y sobre todo ser amigo. Pero, ¿qué le dijo ante un centenar de invitados para que se quedaran sin palabras? Nacido en Michigan y educado en las mejores universidades, tuvo un lugar privilegiado en la celebración y es que se sentó en la mesa presidencial junto a personas importantes como Veva Fernández-Longoria, embajador de Francia en Emiratos.

El Rey Juan Carlos, sorprendido por 3 amigos y por su hija, la Infanta Elena

No hablaba español y por eso empezó disculpándose ante todos los presentes. "Quise recordar la conversación a la que asistí en Nueva York en 2016 entre el secretario de Estado Henry Kissinger y Su Majestad", dijo. Una charla en la que rememoró cómo Kissinger ocupó ese puesto en una etapa en la que se vivía con preocupación el devenir de Europa, justo cuando se encontraban en plena Guerra Fría. "Decía que en aquella época nadie confiaba en que Europa podría sobrevivir, y la gran preocupación era qué podía pasar. Este hombre salvó a España y a Europa", aseguró. Unas impresiones que compartió mirando directamente al Rey Juan Carlos y que emocionaron a todos. Incluido al Rey Juan Carlos, según han contado en El Mundo.

Otras tres personas, además de Philip Adkins, dieron un discurso para homenajear al anfitrión. Nos referimos a Álvaro de Orleans, el doctor Anitua y la Infanta Elena. Todos ellos ensalzaron la figura de don Juan Carlos, de hecho, incluso bromearon sobre las pocas visitas al dentista que hacía desde que se mudó a Emiratos Árabes. Pero la intervención de ellos no ha sorprendido de la misma manera que la del exmarido de Corinna Larsen, no tanto por el contenido de su mitin, sino por el paso que dio al frente y por lo que supone que lo haga. En otras ocasiones Philip se ha convertido en noticia por defender al Rey frente a su ex, tanto es así que se refirió a ella en el pasado como una "sociópata narcisista" en un documental que vio la luz hace unos meses.

Ahora él, además de otros invitados se convierten en absolutos protagonistas de un cumpleaños que ha tenido consecuencias. Nos referimos al malestar que existe en la Casa Real tras la publicación de sus fotos en una revista, al igual que a la decepción de parte de sus invitados. Son muy discretos y ninguno pensó que acabarían siendo portada en un kiosco, un movimiento sorpresa que ha generado muchísima controversia en sus círculos.