El inesperado éxito de la moneda de la Princesa Leonor: la Fábrica Nacional toma una drástica decisión

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que tuviera tanto éxito. Y es que ya se están preparando para volver a acuñar la moneda conmemorativa en honor al 18 cumpleaños que la Princesa Leonor alcanzó el pasado mes de octubre. Las 300.000 copias de la primera tirada se han agotado. Isabel Valldecabres, presidenta de este organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, ha expresado su alegría por las ventas, reflejo de la buena imagen que la heredera al trono proyecta entre los más jóvenes.

La moneda de la Princesa Leonor es de plata

Esta moneda conmemorativa, valorada en 40 euros, ha sido elaborada con 925 milésimas de plata de ley, tiene un diámetro de 33 mm y un peso de 18 gramos. Isabel Valldecabres ha querido informar que se ha reactivado el proceso de fabricación y venta de la moneda debido a su alta demanda. En las próximas semanas estará disponible para poder comprarla bajo pedido. Quien así lo desee, podrá solicitarla en su entidad bancaria o comprarla a través del servicio online de la Fabrica Nacional.

Valldecabres ha enfatizado que muchas familias quieren regalar esta moneda a sus hijos. Esto deja a las claras el cariño tan especial que hay en general, y sobre todo entre los más jóvenes, por la Princesa Leonor. Según Valldecabres, la Princesa de Asturias ha logrado transmitir una imagen moderna de la monarquía, muy en la línea de los tiempos en que vivimos.

La Princesa Leonor alcanzó la mayoría de edad el pasado 31 de octubre

En el anverso de la moneda, aparece la efigie de Su Alteza Real la Princesa de Asturias. En la parte superior, se lee la inscripción 'FELIPE VI REY DE ESPAÑA', seguido del año de acuñación, 2023, separado por un guion. La inscripción 'PRINCESA LEONOR' adorna la parte inferior. Ambas leyendas se encuentran divididas por una representación de la Cruz de la Victoria y una gráfila de perlas.

En el reverso, se muestra en colores el Escudo de Armas de Su Alteza Real la Princesa de Asturias. A su derecha, en dos líneas y en mayúsculas, se indica el valor facial de 40 euros. Dentro de un círculo, en imagen latente cuádruple, destaca una Cruz de la Victoria esquematizada, la marca de Ceca, una corona real y el número 23. La marca de Ceca también figura en la parte inferior, y rodeando la zona central, en sentido circular descendente y en mayúsculas, se lee la leyenda '18 ANIVERSARIO S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS'. Al igual que en el anverso, una gráfila de perlas circunda los motivos y leyendas. La Princesa Leonor juró la Constitución el pasado 31 de octubre, momento en el que alcanzó la mayoría de edad. El acto se celebró en el Congreso de los Diputados ante la atenta mirada de Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía.

La Princesa Leonor dejó su firma en el Libro de Honor de la Academia Militar de Zaragoza

Días antes, cuando juró la bandera, la Princesa Leonor también tuvo la oportunidad de dejar su impronta en el Libro de Honor de la Academia Militar de Zaragoza. Como principal testigo se encontraba su padre, el Rey Felipe VI. Fue un acto emotivo y lleno de solemnidad. Dijo las siguientes palabras: "SAR, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, Dama Cadete de la LXXXII Promoción en el día de su jura de fidelidad a la bandera", la heredera al trono expresó: “Hoy 7 de octubre de 2023 he jurado ante la bandera de España en la Academia general militar y es un día que voy a recordar siempre por su significado hondo y especial y que me acompañará el resto de mi vida me siento muy agradecida a mis profesores mandos y compañeros su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo con cariño Leonor Princesa de Asturias”.

¿Cuál es el nombre completo de la Princesa Leonor?

Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias, será conocida como Leonor I de España cuando suceda a su padre. Primogénita de los Reyes Felipe y Letizia, Leonor ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al trono y tiene una hermana menor, la infanta Sofía. La elección de su nombre tiene un trasfondo romántico inspirado en la historia de amor de sus padres.

La Reina Letizia regaló al Rey Felipe IV un libro titulado 'El Doncel de Don Enrique el Doliente' de Mariano José de Larra, como parte de su compromiso tras la pedida de mano. La obra, una historia caballeresca del siglo XV, presenta a una protagonista llamada Leonor, inspirando posiblemente a los actuales monarcas en la elección del nombre. Además, la relevancia histórica de varias mujeres llamadas Leonor en diferentes etapas de la historia de España también influyó en la decisión de la pareja.