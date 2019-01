2018 ha sido un año complicado para la Familia Real a todos los niveles, pero para doña Letizia ha sido, sin duda, el año de su metamorfosis estilística. Una metamorfosis que comenzó a finales del pasado año y que la ha convertido en una de las consortes más admiradas de Europa.

Leer más: las 29 tendencias que Letizia se ha marcado este año

A lo largo de estos últimos meses, la esposa de Felipe VI ha arriesgado más que nunca con sus looks. No solo ha desterrado casi por completo a Felipe Varela de su armario y ha confirmado a Carolina Herrera y a Hugo Boss como sus nuevas ‘agujas de oro’, sino que además ha apostado por nuevas firmas y se ha mostrado más sexy que nunca. Analizamos al detalle los looks más revolucionarios de la Reina en el año que está a punto de terminar.

15 El inicio del cambio Este look de Teresa Helbig con el que doña Letizia apareció en la entrega del Premio de Periodismo Cuco Cerecedo de 2017 marcó un antes y un después. En pleno mes de noviembre, con unas temperaturas gélidas en Madrid, la consorte se atrevió con un minivestido veraniego en blanco, de corte gatsby en blanco y negro y sin medias que desató todo tipo de reacciones. 14 Reina en cueros Aunque no es la primera vez que se enfunda un look en el que el cuero es la nota predominante, este año, doña Letizia ha sido más rebelde que nunca. Lo demostró en marzo con sus leggins ajustados de este tejido y también con su elección para asistir a la Seminci de Valladolid. 13 Loving tachuelas Muchos pensaban que el estilismo de la consorte en Fitur era aburrido, hasta que nos fijamos en sus pies. La Reina le dio un toque punk a un outfit working con unos divertidos zapatos con tachuelas de Uterqüe. 12 El misterio más buscado Sin duda, uno de sus looks más alabados sigue siendo el vestido con capa verde que lució por última vez en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte. Aunque no lo ha estrenado este año, causa furor cada vez que se lo pone. 11 El primer Varela del año Doña Letizia estrenó su agenda de 2018 con un diseño en terciopelo azul de su modisto de cabecera, Felipe Varela. Lo eligió para la Pascua Militar. Nada hacía presagiar que a lo largo de los siguientes meses recurriría muy poco al modisto. 10 Tributo a doña Sofía Aunque poco se ha dicho del vestido que la Reina lució en la foto oficial del cumpleaños de don Juan Carlos y que pertenecía a la reina Sofía, sí que han corrido ríos de tinta en torno a este vestido rojo que doña Letizia escogió para cerrar su agenda de 2018. Un vestido que era de su suegra y con el que la consorte ponía punto final a las polémicas que no han dado tregua a los Borbones a lo largo del año. 9 Regreso al pasado En el mes de mayo, doña Letizia sorprendió en el Palacio de el Pardo con un look muy similar al de su petición de mano. Un traje de chaqueta en blanco de Carolina Herrera que recordaba poderosamente al Armani con el que casi quince años atrás se presentaba ante los medios como la futura mujer del príncipe de Asturias. 8 El look Melania El duelo de estilo entre Melania Trump y doña Letizia era uno de los más esperados del año pero doña Letizia falló en este ansiado encuentro. Por razones que se nos escapan o quizás de manera deliberada, la esposa de Felipe VI estrenó un modelo de Michael Kors que la Primera Dama había lucido en color azul unos meses antes. 7 Overdressed en París Nadie puede negar que doña Letizia estaba bárbara en su encuentro con Brigitte Macron. La Reina deslumbró con un DelPozo que había estrenado en diciembre del año pasado, tras el ‘fiasco’ del look gatsby del Cerecedo. Sin embargo, la Reina no cumplió con la máxima de ‘menos es más’ y su outfit quedó un poquito exagerado frente a la siempre discreta y minimal Brigitte. 6 Reina roja El rojo ha sido el color fetiche de la Reina este año. Han sido numerosos los looks en este tono por los que ha apostado doña Letizia. Desde complementos como sus botas mosqueteras de Magrit hasta total looks en esta gama cromática. Rojo ha sido el color que ha escogido en las grandes ocasiones del año, como el día de la entrega del Toisón a su primogénita, la celebración de los Centenarios de Covadonga o del aniversario de la Constitución. 5 Joyas reales Pese a que se cumplen ahora cinco años desde que don Felipe fuera proclamado Jefe del Estado, ha sido este año cuando doña Letizia ha hecho más uso del joyero real. La Reina ha estrenado las dos tiaras del lote de joyas de pasar que le quedaban por lucir y ha utilizado más que nunca los chatones de Victoria Eugenia y las pulseras gemelas. 4 Contrastes Aunque se pueda creer que doña Letizia tiene un estilo definido, lo cierto es que es una mujer de contrastes con dos perfiles muy claros. Por un lado, está su lado más femenino, que resalta con looks delicados en clave lady, y por otro, cuando se arriesga y destaca su faceta más sensual y atrevida, algo que ha hecho mucho a lo largo de estos meses. 3 Un vestido polémico El vestido con escote ilusión en encaje que la Reina eligió hace unos días fue calificado por muchos de inadecuado aunque, según varios medios, pertenecía a doña Sofía, a quien nunca se ha criticado por su manera de vestir. 2 Escote protagonista Sexy ha sido la palabra que más ha definido a la Reina este año. Doña Letizia se ha atrevido con todo. Faldas cortas, aberturas, vestidos ajustados, pero sobre todo, escotes atrevidos que la han convertido en el centro de todas las miradas. 1 Reina ‘celebrity’ Uno de los últimos looks de la Reina ponía de manifiesto que doña Letizia es una fiel seguidora de las tendencias y que tiene mucho más en común con las celebrities de lo que en apariencia se podría pensar.

