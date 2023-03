En SEMANA, la angustia de Iñaki Urdangarin tras su separación de la Infanta Cristina

Iñaki Urdangarin tiene una preocupación latente, una que no se quita de la cabeza ni de día ni de noche. Tras su salida de prisión se ha encontrado varias puertas cerradas y él está deseando trabajar, tal y como nos cuenta su abogado, Mario Pascual Vives. El letrado explica en conversación con este medio que su cliente quiere sentirse útil y encontrar un empleo que le ayude a crecer como persona, además de servirle para independizarse. Desde hace meses convive con su madre, Claire Liebaert, con quien a pesar de llevarse muy bien, le gustaría tener su parcela de intimidad y tener su propia casa. "Necesita trabajar y pasar página", dice a esta revista el defensor de Iñaki, declaraciones que te mostramos en el interior de SEMANA en exclusiva. La preocupación del exjugador de balonmano es un hecho, pues no trabaja desde hace meses, siendo su único trabajo tras su paso por la cárcel un contrato con un despacho de abogados.

En concreto, firmó el cese en el mes de marzo de 2022. Aunque ya goza de libertad provisional, Iñaki querría dar un paso más y que alguien le diera la oportunidad en una empresa en la que desarrollarse. El definitiva, empezar una nueva vida una vez su condena está cumplida. "Está preparado y en condiciones de hacerlo", nos explica su abogado. No es la única cuestión que trata con SEMANA, prueba de ello que su abogado hable de la separación con la Infanta Cristina abiertamente y que incluso trate asuntos de dinero y posibles manutenciones que hasta ahora han copado titulares. Sus reacciones ante estas preguntas y la justificación que él da podrás descubrirlas si adquieres el último número de tu revista favorita, donde Pascual Vives demuestra no tener preguntas tabú. "Él quiere hace runa vida lo más normal posible", insiste.

Aunque no existe un divorcio formalizado todavía, mucho se ha hablado sobre la fecha límite en la que oficialmente su matrimonio formará parte del pasado. Es en junio de 2023 cuando la pequeña de los hijos de la pareja, Irene, cumple la mayoría de edad, mes que facilitaría la firma en el notario al no haber menores de por medio. Esta cuestión también es tratada por el abogado de Iñaki Urdangarin, quien habla sobre cómo y en qué medida cree que este detalle ha repercutido en la decisión de no divorciarse todavía.

La que ha decidido estar en un discreto segundo plano en esta historia es Ainhoa Armentia. La mujer con la que ha rehecho su vida y con quien, a día de hoy, comparte todos sus secretos y confidencias, ha optado por no romper su silencio. Prefiere no pronunciarse y no aclarar ninguna de todas las informaciones que sobrevuelan sobre su novio y la familia de este. Tampoco habla sobre su divorcio con el padre de su hijo, el cual se acaba de hacer efectivo.