El surrealista método de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina para proteger su intimidad: ¡con un paraguas gigante!

La familia Urdangarin Borbón se reúne en Ginebra para la graduación de la hija pequeña. Irene Urdangarin recibía la visita de sus padres, hermanos, su tía la infanta Elena, su prima Victoria Federica, su primo Froilán y sus abuelos maternos. Durante la mañana salían escalados del hotel Four Seasons, uno de los más exclusivos de la ciudad y donde se encuentran algunos de ellos. La expectación para los medios españoles es máxima. Este evento supone el reencuentro público de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tras su nueva relación con Ainhoa Armentia, al igual que el rey emérito Juan Carlos tras el divorcio. Ellos estaban visiblemente apurados ante las preguntas de todos los reporteros, y el equipo de seguridad del hotel encontró una forma peculiar y surrealista de impedir que se pudieran acercar.

Tan solo unos pocos segundos es lo que se consiguió por los medios gráficos. Unos grandes paraguas de tonos marrones sostenidos por sus acompañantes les tapaban gran parte de su recorrido al coche. Estos estarían sujetados por los implicados trabajadores del mismo hotel. Lucen el uniforme característico de esa empresa hotelera y están identificados con placas. Quedaría por saber si todo esto es una decisión de la Familia Real o, sin embargo y como se apunta, fue algo que propuso el lugar como gesto para sus reales clientes.

La reunión de la familia real española capturada en fotografías con paraguas incluido

Primero se dejaron ver la infanta Cristina junto a uno de sus hijos, que saludaron a la cámara. En esta ocasión, por lo precipitada de su familia, los paraguas no surtieron efecto. El resto de acompañantes lo harían después, donde ya sí se dificultó más la captación de la imagen. "¿Llovia?", le preguntó irónicamente Joaquín Prat a Pepe del Real cuando 'El programa de Ana Rosa' emitió el momento en directo. Y es que no es para menos, se quedaron estupefactos con este método tan rudimentario de protección. A su llegada a las 11:10 horas ya hacían acto de aparición, aunque no les seguían tan de cerca como después.

Froilán, la gran sorpresa en la graduación de Irene.

El 16 de junio tenía aún muchas sorpresas guardadas. A diferencia que los ex Duques de Palma, los Reyes eméritos no se taparon ya a su salida del hotel con ningún tipo de artilugio. El Rey Don Juan Carlos, la reina Sofia, la infanta Elena y Froilán salían de forma escalonada, sin taparse, ante los medios. Sorprendía en ese momento que el nieto del rey estuviera presente. Era una de las grandes dudas de esta reunión en Ginebra y, finalmente, ha acudido. Vive ahora junto a su abuelo en Abu Dabi por lo que no era extraño que estuvieran juntos, como así ha sido.