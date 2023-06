El Rey Juan Carlos se reencuentra cara a cara con Iñaki Urdangarin

El Rey Juan Carlos y la Reina Sofía ya están en Ginebra junto a la infanta Cristina y el resto de la familia Urdangarin Borbón. Este viernes 16 de junio se celebra la graduación de bachillerato de Irene Urdangarin en la Escuela Internacional de Ginebra y conseguía reunir a todos en Suiza. Faltaba verles en la ciudad y ya se ha producido su salida del hotel junto a la infanta Elena. Este lugar se ha convertido en el punto de encuentro de la familia real española en su visita al país. A este mismo lugar acudían por la mañana los que ya se encontraban allí. El primero en marcharse y subirse al coche era Don Juan Carlos, apoyado en un bastón. Después le llegó el turno a Elena y, finalmente, a la reina. Estas fotografías confirman el esperado encuentro con Iñaki Urdangarin, uno de los familiares que estaba presente esta mañana en el recinto hotelero.

Este es el primer encuentro entre Don Juan Carlos e Iñaki Urdangarin desde que se confirmó el divorcio de su hija con el ex jugador de balonmano. Llega meses después también de que se conozca la nueva relación de este con Ainhoa Armentia en enero de 2020. Con esta salida escalonada, que protagonizan los tres, se vuelve a repetir el método utilizado esta mañana por el ex deportista, la infanta Cristina y demás familia.

La seguridad podría ser uno de los motivos por los que no salen padres e hija juntos, al igual que no todos los miembros de la familia real española con anterioridad. Se evita de esta forma la tan ansiada fotografía de todos sus miembros juntos, al igual que la que sería una de las instantáneas más esperadas, la que incluya al emérito y a Iñaki.

El pacto de paz que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina logran por Irene

Tal como conocimos en SEMANA, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina "han acordado tener la fiesta en paz". Al igual que sucedería con el rey Juan Carlos, también se convierte en el primer evento público en el que la ex pareja coincide públicamente y se reencuentran. Por ello han querido que tanto sus cuatro hijos como el resto de familiares se sientan cómodos en su visita a Ginebra: "Tienen una especie de acuerdo de no agresión". Así lograrían que las horas que coincidan pasen con "la mayor calma posibles". No quieren ser los protagonistas de la fotografía del día. No es necesario, incluso, que posen juntos ni que aparezcan a la vez. Así lo han demostrado esta misma mañana.