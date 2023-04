¡Nuevo bombazo en la Casa Real española! 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I' es la nueva obra sobre la vida del emérito escrita por José María Olmo y David Fernández. Una publicación en la que se anuncia la supuesta nueva hija del padre del Rey Felipe VI. A pesar de que no se ha desvelado su identidad al completo, los periodistas han confirmado que se trataría de una mujer que se llama Alejandra y que que nació a finales de los 70 principios de los 80 fruto de una relación con una aristócrata. Ahora, uno de los autores de esta obra da nuevos detalles sobre esta supuesta paternidad.

José María Olmo se ha sentado en el plató de 'El programa de AR' donde ha revelado cómo logró conseguir esta información, que de confirmarse supondría un auténtico bombazo en Zarzuela. "Es un episodio que cuando lo descubrimos fue absolutamente sorprendente... Se ha especulado con muchos posibles hijos, pero de esta hija en concreto no habíamos oído nada, pero hemos utilizado tres fuentes para poder publicar esta información", comienza explicando. A pesar de que se pusieron en contacto con la afectada para saber si ella quiere reconocer esa relación con el emérito, ella quiere mantenerse al margen y seguir en el anonimato en el que ha estado durante este tiempo. "Ella en realidad siempre tuvo un padre en casa, el afecto de una familia, lo que pasa es que hay una grieta en la biografía oficial de Zarzuela", explica.

El Rey Juan Carlos y Alejandra mantendrían "una relación entre ambos"

A pesar de que en el libro ya informa de que "cuando Alejandra fue finalmente informada de que su padre era el Rey de España, se produjo un discreto acercamiento", ahora da nuevos detalles y mantienen que ambos tienen una relación. "En realidad existe una relación entre ambos", dice. Y matiza: "Ella nunca ha tenido el mismo reconocimiento, cariño ni recibido la misma atención que los hijos reconocidos del rey, pero ese afecto existe y hay una comunicación entre ellos". Aunque el periodista confiesa que "es la única hija no reconocida públicamente que Juan Carlos I sí reconoce y de la que habla a su entorno". Además, desvela que "él está muy orgulloso de Alejandra, habla muy bien de ella, es escueto porque no deja de ser una situación comprometida y tener cuidado para que no llegue a la población".

El Rey Felipe y las infantas ya conocerían a su supuesta hermana

Alejandra sería la cuarta hija del emérito, después del Rey Felipe y las dos infantas, Elena y Cristina. Precisamente el periodista José María Olmo asegura que los tres estarían al tanto de la existencia de Alejandra e incluso ya la conocerían. "Felipe VI y las Infantas saben perfectamente que existe Alejandra, han hablado con ella y la conocen", desvela en el mencionado programa.

Mientras que el periodista se sentaba con Ana Rosa Quintana para hablar de su libro y de la noticia que ha copado todos los titulares de la prensa escrita y de la televisión, era el propio Juan Carlos I quien desmentía la información. "No tengo ninguna hija llamada Alejandra", ha asegurado a LOC después de todo el revuelo causado por la publicación de 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I'. Sin lugar a dudas, esta historia se va a convertir en una de las más leídas durante este año. ¿Hablará finalmente Alejandra, la supuesta hija del emérito?