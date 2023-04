El Rey Juan Carlos: "No es verdad que tenga una hija llamada Alejandra"

El Rey Juan Carlos lo ha negado. Horas después de que se hablara de la existencia de una mujer llamada Alejandra como su supuesta hija, el emérito ha roto su silencio. No ha dejado lugar a dudas y rotundo ha dicho que no es así. "No tengo ninguna hija llamada Alejandra", ha asegurado. Una respuesta muy tajante con la que quiere que se ponga fin a los rumores que revolucionaban tanto las redes sociales como las redacciones este jueves 27 de abril. La polémica estaba servida, pero ha querido ser él el que explique qué hay de cierto.

Las declaraciones concedidas a LOC desmienten lo dicho en el libro 'King Corp', donde se cuenta que el Rey Juan Carlos tuvo una hija ilegítima llamada Alejandra con una aristócrata. Aunque ni sus apellidos ni tampoco su rostro han visto la luz, hay quien la ha localizado. Eso sí, se niega a hablar sobre el tema, al menos públicamente.

¿Qué se sabe de Alejandra, a quien señalan como la hija del Rey Juan Carlos?

Alejandra nació a finales de los 70 principios de los 80, después de la Infanta Elena, la Infanta Cristina y el Rey Felipe. Eso es lo que se desliza en 'King Corp', un libro de investigación escrito por los periodistas José María Olmo y David Fernández en el que se detallan datos desconocidos sobre su vida. Entre otros que es amante de la música, los viajes, la cultura e incluso la moda. Además, quien la conoce habla de ella como alguien "inteligente, preparada y buena chica", pero de perfil bajo al igual que su madre.

Por otro lado, cabe señalar que en el libro se cuenta también que nunca ha reclamado sus derechos, pero sí aceptó tener un encuentro con el emérito. Esto choca de forma frontal con las declaraciones del Rey Juan Carlos, que niega tener una hija llamada Alejandra. Tras unos días en Galicia y con parada en Vitoria incluida en los que ha intentado no llamar demasiado la atención, ha decidido salir del paso para desvelar qué le une a esta mujer a la que señalan como su presunta hija. Ya en Abu Dabi, el emérito ha dado sus primeras declaraciones, negando que Alejandra sea su hija. Aunque su marcha ha sido tranquila, una vez ha abandonado el país ha sido cuando se ha conocido la existencia de esta mujer que dicen que podría tener vinculación genética con él.

Otros supuestos hijos ilegítimos

Recordemos la existencia de Albert Solá, que en multitud de entrevistas contó que se había enterado de que el Rey Juan Carlos era supuestamente su padre. Se crio por unos campesinos y fue años después cuando acudió a los tribunales para tratar de demostrar quién era su padre, sin embargo, en el 2015 no se aceptó su demanda a trámite. Años después, en el 2019, presentó un libro llamado 'El monarca de la Bisbal' y tres años más tarde falleció de manera repentina por un infarto de miocardio.

