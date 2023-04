El Rey Felipe visita Mallorca por sorpresa (ante el desafío de Urdangarin con su novia)

En principio no se espera a la Familia Real en Mallorca esta Semana Santa. Al menos no al completo. Pero cuando ya casi se daba por seguro que no pisarían Palma, este fin de semana hemos tenido una agradable sorpresa. El Rey Felipe ha viajado hasta allí para pasar un discreto fin de semana, en el que ha visto a su madre, la Reina Sofía, quien ya se encontraba en Marivent junto a su hermana, la princesa Irene, y también se ha reencontrado con algunos amigos. Lo ha hecho en solitario, sin la Reina Letizia ni sus hijas, quienes, por ahora, no se han desplazado hasta la isla balear.

Aunque esta visita se enmarca dentro de su ámbito privado y no figura en la agenda oficial de la Casa Real, como casi siempre que algún miembro de la realeza acude a un lugar siempre trasciende alguno de sus planes, y ese ha sido el caso. Don Felipe apareció este domingo por la noche en Palma de Mallorca para cenar en uno de sus restaurantes de moda, el italiano Sandro, en compañía de unos amigos. Al término de la cena, el Rey posaba con su propietario, Sandro Putignano, y parte del equipo del local, siguiendo una costumbre que los anfitriones suelen agradecer y que vuelve a poner de relieve la cercanía del monarca en estas ocasiones. "Fue un momento muy especial para todo nuestro equipo y estamos muy agradecidos por su visita", han escrito el restaurante en sus redes sociales.

Don Felipe y el resto de comensales eligieron focaccia de romero, carpaccio de gambas y 'vitello tonnato' como entrantes. Para el plato principal, el Rey se decantó por pasta 'cacio e pepe'. Y de dulce, el grupo compartió un surtido con panna cotta y tiramisú.

El viaje ha sido breve, pero suficiente para demostrar el cariño que siente la Familia Real por Mallorca, pese a que en los últimos años se haya reducido un poco su presencia allí. En principio no se espera que la Familia Real retome la tradición de asistir a la Misa de Pascua el próximo Domingo de Resurrección en la catedral de Palma (sería el cuarto año consecutivo que no van), pero en la isla no pierden la esperanza.

Se da la circunstancia de que justamente estos días también estaba en la isla Iñaki Urdangarin, exmarido de la Infanta Cristina y excuñado del Rey. También ex duque de Palma de Mallorca, título que le retiró el monarca a raíz de su implicación en el Caso Nóos. El exdeportista viajó con su actual pareja, Ainhoa Armentia, y ambos se alojaron en un hotel a pocos kilómetros de Marivent. Ya a principios de año la pareja también fue a esquiar a Baqueira Beret, otro territorio asociado a los mejores tiempos de la familia Borbón. Muchos lo han visto como una provocación después de todo lo que ha pasado.

Quien sí que saborea a fondo Mallorca es la Reina Sofía, que suele recalar en Marivent durante pequeñas temporadas a lo largo todo el año. Este es su perfecto refugio mediterráneo, donde recarga pilas y puede verse con algunos de sus mejores amigos, como el doctor Fruchaud y su esposa, en un ambiente más tranquilo. El año pasado ya disfrutó de la Semana Santa yendo a la procesión del Jueves Santo junto a su hermana, ambas entre el público, después de dos años de ausencia debido a la pandemia. Este año se espera que repita. Mientras tanto, ha podido compartir un poco de tiempo con su hijo Felipe en un entorno tan querido para ellos desde hace décadas. Esta tarde, a las 20:30 horas, la Reina emérita acude al tradicional concierto a favor de Proyecto Hombre en la catedral palmesana.

El Rey Felipe ya estaba de vuelta en Madrid este lunes, donde, como nos informa Casa Real, hoy ha firmado en su despacho de La Zarzuela el Real Decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, que saldrá publicado mañana en el B.O.E.

Este pasado sábado también veíamos a la Reina Letizia en una sorprendente aparición en Informe Semanal para celebrar el 50 aniversario del mítico programa de RTVE, que ella misma presentó durante el verano de 2000, y que ha sido muy aplaudido. No se sabe si la esposa del Rey decidirá también escaparse a Mallorca durante las vacaciones de Semana Santa. Con su agenda despejada, todas las posibilidades están abiertas. Y Mallorca siempre les recibe con los brazos abiertos.