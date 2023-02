El Rey Felipe viaja a Baqueira Beret para pasar allí el fin de semana

Después de la polémica que ha suscitado la presencia de Iñaki Urdangarin y su novia, Ainhoa Armentia, en Baqueira Beret, se conoce que el Rey Felipe ha llegado alrededor del mediodía de este viernes a este lugar para pasar allí el fin de semana. De esta forma, volverá a disfrutar de unos días practicando esquí, una de sus aficiones. Entre fuertes medidas de seguridad ha llegado al monarca, llamando así la atención de muchas personas anónimas que están disfrutando del esquí estos días.

El Rey podría haber viajado solo, sin la compañía de la Reina Letizia. Esta afición la comparte con grandes amigos, por lo que podría haber viajado hasta allí para disfrutar de la compañía de su círculo más cercano de amistad. Tal y como han declarado en 'El programa de Ana Rosa', Felipe podría alojarse este fin de semana en la casa que la Casa Real tiene en Baqueira Beret, básicamente por razones de seguridad.

Podría alojarse en la vivienda de la Casa Real

Este viaje llega apenas unos días después de que Iñaki Urdangarin se dejara ver junto a su novia por las calles cercanas a la estación de esquí. El Rey Felipe ha decidido volver al Pirineo catalán después de varios años sin hacerlo. De hecho, la última vez que se le vio allí fue durante el invierno de 2019. Ahora ha encontrado el momento perfecto para volver y disfrutar de unos días de relax y desconexión en la nieve.

El pasado mes de enero se dejó ver en Sierra Nevada con un grupo de amigos para cumplir así su deseo de esquiar. Al Rey Felipe no importó en aquella ocasión ser visto por el resto de esquiadores, a los que les llamó la atención la presencia del monarca. De hecho, quiso no solo disfrutar del deporte que tanto le apasiona, también quiso descansar después de una jornada intensa en la nieve comiendo en un buen restaurante, algo que seguramente también haga este fin de semana en Baqueira. El monarca se fue a comer con sus amigos al Restaurante La Alcazaba, que está situado en la misma estación de esquí. Felipe y sus amigos se decantaron por elegir un caldo pizza para comer y no el menú degustación que también tienen disponible en la carta del restaurante.

En Sierra Nevada disfrutó también de la buena comida