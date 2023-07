Todo estaba preparado en Marivent para recibir al Rey Felipe VI. El monarca ha aterrizado este miércoles 26 de julio en Palma de Mallorca, en ausencia de la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que se reunirán con él en los próximos días. La reina Sofía, que lleva varios días en el palacio mallorquín, ha sido la encargada de recibir a su hijo, que ha llegado conduciendo un Cupra Fromentor, valorado en 53.000 euros. En el aire, la incógnita de si, finalmente, se producirá la 'macroquedada' entre la familia del Rey, sus hermanas y sus hijos dentro del complejo palaciego.

El Rey Felipe VI pone tierra de por medio

El avión Falcón que ha llevado al Rey a Palma despegaba de la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y llegaba a Palma pasadas las ocho y media de la tarde. Coincidencia o no, el mismo día que el Emérito ha llegado a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en unas regatas el fin de semana, su hijo ha puesto tierra de por medio. Cabe resaltar, como ha confirmado la periodista Silvia Taulés en el programa 'Así es la vida', que Juan Carlos I siempre informa a Zarzuela de sus viajes a España con bastante antelación. Y este no ha sido la excepción.

Mañana mismo, Felipe VI arrancará su agenda oficial en la isla y se reunirá con las autoridades de la isla balear a partir de las 10 de la mañana. La agenda oficial incluye a la presidenta de la comunidad, Margarita Prohens Rigo; al presidente del parlamento, Gabriel Le Senne i Presedo; al alcalde, Jaime Martínez Llabrés, y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés Verger. Uno tras otro hasta la una de la tarde.

Los planes de la Reina y doña Sofía

Está previsto que la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía lleguen a la isla entre el viernes y el sábado. El domingo 30, doña Letizia presidirá la gala de clausura de la 13ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest, en Palma, como ya es costumbre. Leonor, por su parte, afronta estas vacaciones en Marivent como las últimas antes de iniciar su formación militar en la Academia de Zaragoza, que iniciará el 24 de agosto.

En cuanto a Doña Sofía, comenzó sus vacaciones la semana pasada. Llegó a la isla balear el pasado 20 de julio, de incógnito y sin paradas en el camino, junto a su inseparable hermana, Irene de Grecia. Ella será la encargada de recibir a Felipe VI y su familia. Marivent es el refugio de la emérita, algo que ella ha manifestado en diferentes ocasiones. Ahí ha construido sus mejores recuerdos familiares, antes de convertirse en abuela y después. Durante años, era costumbre verla rodeada de sus ocho nietos por los que siente auténtica debilidad. Una estampa idílica que Sofía lleva años sin lograr materializar, a pesar de sus deseos.

¿Todos juntos en Marivent?

Lo que todavía es una incógnita es si, finalmente, los Reyes y sus hijas coincidirán con la Infanta Elena y la Infanta Cristina y sus respectivos hijos. De acuerdo con Monarquía Confidencial, que señala a fuentes cercanas a Zarzuela, Felipe VI habría llegado a un acuerdo con su madre para que el encuentro entre las tres familias se evitara a toda costa. Esto por varios motivos. El primero tiene que ver con sus sobrinos Marichalar. Los Reyes no quieren coincidir en ningún caso con Froilán y Victoria Federica debido a las innumerables polémicas que han protagonizado en los últimos años.

En el caso de Cristina, el distanciamiento viene de largo. Desde que salieron a la luz los problemas judiciales de su todavía marido Iñaki Urdangarin, la Familia Real ha buscado desvincularse de ellos para proteger la Corona.

Sea como fuere, como apuntamos desde Revista Semana, cada vez cobra más peso las informaciones que indican que esa 'macroquedada' familiar tan buscada por Doña Sofía sí se va a producir. En apenas unos días podría llevarse a cabo esta esperada reunión que lleva años sin gestarse. De materializarse, es de esperar que no trasciendan imágenes oficiales de la misma. Como ha explicado la propia Taulés, "que estén todos en Marivent no significa que se vayan a ver. Si quisieran, no tendrían por qué encontrarse porque el palacio es muy grande y cada uno tiene sus dependencias individuales".