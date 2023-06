Quedan tan solo unas horas para que llegue el gran día en la vida académica de Irene Urdangarin. Este viernes 16 de junio, la hija de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina termina sus estudios de bachillerato y, por ello, se celebra su graduación en la Escuela Internacional de Ginebra, en Suiza. Esta cita supondrá el reencuentro de sus padres, que llevan meses sin verse y que están a punto de firmar un divorcio tan doloroso como complicado. Y que se ha alargado más de la cuenta también. La ceremonia supondrá también el primer cara a cara público del exjugador de balonmano con sus exsuegros, Doña Sofía y don Juan Carlos, desde que se destapó su relación con Ainhoa Armentia, en enero de 2022. Ante este panorama, previsiblemente tenso, tanto la Infanta como su exmarido han llegado a un acuerdo. Según informan a SEMANA fuentes próximas al entorno de la expareja, "ambos han acordado tener la fiesta en paz".

Por el bien de todos los asistentes, -que no serán pocos-, la Infanta y el padre de sus cuatro hijos "tienen una especie de acuerdo de no agresión" para que las horas en las que coincidan públicamente transcurran con "la mayor calma" posibles, tal y como deslizan a esta revista. Ambos saben que todas las miradas, y todos los focos, estarán puestos en su familia en la graduación. Por tanto, consideran ambos que lo mejor en esta ocasión es no dar la más mínima señal de discordia.

Se prevé que a la graduación asista un buen número de miembros del clan Borbón. No solo estará la Infanta con sus hijos Juan, Pablo y Miguel. Este último ha viajado desde España a Suiza con su madre y con su hermana Irene en un avión comercial este jueves. Pablo, que actualmente reside en Barcelona, abandonará temporalmente la Ciudad Condal y el equipo de Granollers para estar con los suyos ese día. También harán acto de presencia los eméritos, así como la Infanta Elena y, muy probablemente, sus dos vástagos. "Pues no sé, igual sí, supongo. No sé quién va a venir y quién no", ha dicho recientemente Victoria Federica, jugando al despiste. Froilán, por su parte, sigue siendo incógnita. Todas las quinielas apuntan a que irá a la capital suiza, pero no hay confirmación oficial, de momento.

De lo que no cabe ninguna duda es que en la graduación de su hija Irene, la Infanta Cristina estará más que arropada por sus seres queridos: estará blindada y protegida. Seguro que los de su linaje velarán por ella en un evento que, muy probablemente, no esté exento de tiranteces o instantes incómodos.

En lo que respecta a Iñaki Urdangarin, se prevé que acuda a la graduación con algún familiar. Es conocido por todos que es muy apegado a su madre, Claire Françoise Liebaert Courtain, de 85 años, y a su siempre discreto hermano Mikel. No se conoce si alguno de ellos lo acompañará este viernes. En el caso de que Iñaki vaya con algún familiar, según indican a SEMANA, "es posible que veamos una foto de familia, todos juntos, dando imagen de unión".

Dentro de solo unas horas comprobaremos si, en efecto, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin son fieles a ese "pacto" y hacen a Irene, de 18 años recién cumplidos, el mejor regalo que un padre puede hacer a un hijo: proporcionarle un entorno de estabilidad, seguridad y armonía. Es, tal y como nos informan, lo que tienen acordado hacer.