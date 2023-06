El falso novio de la Princesa Leonor

Según deslizan a SEMANA, "no es cierto que la Princesa Leonor tenga novio", tal y como asegura la prensa alemana.

A lo largo de estos días, la prensa alemana ha publicado que la Princesa Leonor tiene novio. Según la revista ‘Bunte’, se trataría de un joven de 18 años llamado Gabriel, hijo de una pareja millonaria de Brasil, que creció en Nueva York y a quien conoció en el UWC Atlantic College. “Su madre tiene éxito en la publicidad, y su padre trabaja como banquero de inversión para el Deutsche Bank y tiene un doctorado en filosofía en una universidad de élite de Estados Unidos. Es reconocido como un experto en el sector financiero internacional”, señala la publicación. Estas informaciones nada tienen que ver con la realidad. Según informan a SEMANA, no hay "novio".

Tal y como señalan a SEMANA fuentes de toda solvencia, "no es cierto que la Princesa tenga novio. A Leonor, como a cualquier joven de su edad, se la va a ver con amigos y compañeros, chicos y chicas, compartiendo momentos de ocio. ¿Cada vez que se le vea con alguien se va a decir que es su pareja? Pues muy lejos de la realidad. Doña Leonor no tiene novio y esa noticia que ha parecido en la prensa alemana no es cierta".

Fue la semana pasada cuando saltaron las alarmas sobre el posible noviazgo de la Princesa Leonor con un compañero del internado de Gales. Fue el medio 'Bunte' el que destapó la existencia de alguien muy especial en la la vida sentimental de la Heredera al Trono de España. Según esta revista, la Princesa de Asturias tiene un nuevo novio: un compañero de clase junto al que se graduó el pasado 20 de mayo. Unas informaciones que, según deslizan a SEMANA, no son fieles a la realidad.

El citado medio, que comenta que este es "el primer amor" de Leonor, sostiene que conoció en el internado de Gales a este joven de 18 años. Según esta información, es hijo de una pareja de millonarios de Brasil, nació en São Paulo, se crio en un exclusivo barrio en Nueva York, junto al río Hudson. La citada cabecera señala, además, que tiene dos hermanos menores. "Gabriel fue a una escuela secundaria privada en Brooklyn a la que asisten los hijos de las estrellas de rock y las supermodelos", informan.