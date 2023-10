El emotivo mensaje que Leonor ha dejado en el Libro de Honor ante su padre Felipe VI

La joven princesa de Asturias, con tan solo 17 años, ha dejado una huella imborrable en la Academia Militar de Zaragoza. En uno de los momentos más importantes de su formación, Leonor ha plasmado su firma en el prestigioso Libro de Honor, un acto que simboliza no solo su compromiso con la carrera militar, sino también su camino hacia el trono. Bajo la atenta mirada de sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, y en medio de una ceremonia que mezclaba nerviosismo y alegría, Leonor juró bandera, como una cadete más, hecho que evidencia el deseo de sus padres de proporcionarle una educación basada en tres valores fundamentales: humildad, compromiso y el servicio a la nación.

Palabras al pie de su firma

Este acto, más allá de ser una tradición, representa la continuidad de la monarquía española y la preparación rigurosa de Leonor para su inevitable ascenso como futura Reina de España. Después de la jura, en un ambiente lleno de solemnidad y historia, la princesa ofreció palabras al pie de su firma, mostrando su compromiso, gratitud y profundo sentido de deber hacia la nación.

En una sala solemne, donde la bandera de España ondeaba junto a los retratos de sus padres, se encuentra el libro que ahora lleva el testimonio escrito de Leonor. Con el encabezado "SAR, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, Dama Cadete de la LXXXII Promoción en el día de su jura de fidelidad a la bandera", la heredera al trono expresó: “Hoy 7 de octubre de 2023 he jurado ante la bandera de España en la Academia general militar y es un día que voy a recordar siempre por su significado hondo y especial y que me acompañará el resto de mi vida me siento muy agradecida a mis profesores mandos y compañeros su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo con cariño Leonor Princesa de Asturias”.

Un mes de octubre muy agitado

Con una presencia institucional cada vez más fuerte, la hija mayor de los Reyes se prepara para un mes determinante en su trayectoria. El 31 de octubre marcará su llegada a la mayoría de edad, día en el que hará el juramento a la Constitución. Previamente, el 12 de octubre, participará en el desfile de la Fiesta Nacional y debutará en la recepción en el Palacio Real. Este regreso a la celebración viene después de una ausencia de dos años, tiempo durante el cual estudió en el renombrado UWC Atlantic Gales. La veremos nuevamente el 20 de octubre en la entrega de los Premios Princesa de Asturias.