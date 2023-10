Lo que opina El Chojin al ver recitar su rap a la Reina Letizia

La Reina Letizia sorprendió a propios y extraños cuando se lanzó a rapear (sí, literalmente) durante el acto por el Día Mundial de la Salud Mental en Madrid. Eso fue situada de pie sobre el escenario y justo antes de pronunciar su discurso. Posteriormente, ella misma nombró al autor de las palabras con las que había comenzado, imitando ligeramente el ritmo del rap. Era El Chojin, un artista de hip hop madrileño, que también estaba presente en la sala para prestar su apoyo a la causa.

Después del acto tuvo lugar un encuentro informal de la Reina Letizia con los asistentes al acto, entre los que se contaban el propio músico y la alpinista Edurne Pasabán, que también ha hablado abiertamente sobre sus problemas, tal y como quedó reflejado en una fotografía publicada por la Casa de Su Majestad el Rey.

Ahora ha sido el rapero el que ha compartido cómo ha vivido esta experiencia a través de sus redes sociales, al tiempo que ha hecho una reflexión sobre lo sucedido.

"Vale… confieso que durante unas horas he actuado como si lo que ha ocurrido esta mañana hubiera sido normal. Me rindo, no lo ha sido. Primero y más importe: la Confederación de Salud Mental de España me ha invitado a colaborar en un acto para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Los que me conocéis sabéis cómo de importante es para mí este tema. Aplaudo y agradezco a los profesiones y voluntarios que trabajan para darnos paz mental, calma, herramientas y salud. Ojalá entre todos seamos capaces de entregarles más medios para que puedan ser más eficientes aún en esta labor tan, tan importante".

A continuación, El Chojin entra directo al tema de la Reina: "Pero claro… voy al acto y me encuentro a la Reina de España delante de los medios recitando mis versos y he tardado unos minutos en entender lo que eso implica. El rap siempre ha sido mirando como el hermano pequeño y menos serio de la familia de la música. Los raperos no solemos ser reconocidos como artistas plenos. Creo que lo que ha ocurrido esta mañana es importante para nuestro estilo musical, y reconozco que en lo personal me vuela la cabeza pensar que un chaval de Torrejón que escribía rimas en sus cuadernos del cole, de repente se vea invitado en foros como este porque alguien cree que algo puede aportar".

La Reina Letizia da a conocer al gran público a El Chojin

El Chojin se siente agradecido por la visibilidad que le ha aportado este 'momentazo' gracias a la Reina Letizia e invita a conocer este y otros temas. Por cierto, la canción que rapeó la soberana se titula "No es egoísmo", lo canta con Rozalén y pertenece a su nuevo disco. Si esto sirve para que la música de El Chojin llegue a más gente, mejor que mejor.

Con esto la Reina Letizia vuelve a 'salirse de los márgenes' de lo que supuestamente debe gustar a un 'royal', demostrando que sus gustos vuelan fuera de palacio, que son amplios y contemporáneos.