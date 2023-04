El aplaudido e hipnótico mensaje de la Reina Letizia por el 50 aniversario de 'Informe Semanal'

'Informe Semanal' ha celebrado este sábado, 1 de abril, su 50 aniversario y para ello ha ofrecido un especial desde el Museo Guggenheim de Bilbao presentado por la periodista Ana Blanco. El programa, que es el más longevo de la televisión en España, ha comenzado emitiendo un mensaje de la Reina Letizia, quien presentó el espacio en verano de 2000 durante su andadura en TVE. La monarca ha echado la vista atrás, ha recordado su pasado como periodista y la importancia que tuvo este espacio en su vida para descubrir el verdadero significado del periodismo.

La Reina Letizia no ha querido faltar a la cita y ha felicitado personalmente a todas las personas que hacen posible 'Informe Semanal' por el 50 aniversario del mismo. Un emotivo mensaje que ha sido muy aplaudido por la audiencia y que ha dejado a todos hipnotizados por la capacidad comunicativa de la que un día fue presentadora del programa. En la felicitación, que ha tenido una duración de tres minutos, la Reina de España ha hecho mención a su pasado como periodista y ha recordado el verano en el que estuvo al frente de él. "Yo solo fui una sustituta de verano hace más de 20 años. Pasé de puntillas y con la ilusión de poder ver de cerca aquella redacción que siempre fue el sueño de los estudiantes de Ciencias de la Información. A mis 50 años, 'Informe Semanal' formó y forma parte de mi vida", recalca.

La Reina Letizia también ha puesto en valor el trabajo de todos los profesionales que hacen posible que se emita cada semana 'Informe Semanal'.. "Gracias a todos los que habéis formado y formáis parte de él, por recorrer cinco décadas bordeando dificultades, parando un rato el mundo para comprenderlo mejor, para entenderlo con tiempo, remando a menudo contracorriente para regalarnos cada semana el periodismo que merece la España que somos. Medio siglo de prestigio informativo al servicio de un país que ha crecido con 'Informe Semanal", asegura la monarca.

Un emotivo discurso que rápidamente se ha hecho viral por redes sociales y los usuarios no han dudado en destacar las grandes dotes de comunicación de la Reina Letizia. "Ojalá Letizia presentando un podcast", "Simplemente maravillosa escucharla. Que ejemplo de dicción y lenguaje", "Tiene la mirada, la esencia, la voz, la imagen, me ha dejado 3 minutos sin respirar", "Te quedas embobada oyéndola. Qué maravilla", "Yo veo esto con los ojos cerrados y me creo que es la presentadora de las noticias. O sea, 20 años sin presentar nada y parece que es su trabajo de diario… me quedo loca", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer acerca de su intervención en el especial por el 50 aniversario de 'Informe Semanal'.