Doña Sofía comienza su 'gira' por Houston apoyando la gastronomía española

La emérita ha comenzado la semana volando hasta Houston, Estados Unidos, donde tiene previsto quedarse hasta mitad de semana para hacer frente a diferentes compromisos dentro de su agenda oficial de actos. Doña Sofía arrancó su 'minigira' por la ciudad estadounidense apoyando la gastronomía española. Su primera parada fue el certamen “Spain Fusion Texas 2023” que se desarrolla del 15 al 22 de mayo en las ciudades de Dallas, San Antonio, Austin y Houston. Este certamen cuenta con demostraciones y catas de productos españoles dirigidos a importadores, distribuidores, comerciantes, cocineros y empresarios de hostelería de los Estados Unidos.

A su llegada a Houston, la emérita fue recibida en el hotel C. Baldwin, Curio Collection by Hilton, por la cónsul general de España en Houston, Julia Alicia Olmo y Romero, y por el director de la Spain Fusión Texas 2023. Tras esa calurosa bienvenida, Doña Sofía realizó un recorrido por los diferentes stands donde los profesionales de la gastronomía y la hostelería están invitados a unirse a “Spain Fusion Texas 2023” para disfrutar de una exclusiva experiencia educativa inmersiva en comida y vino en apoyo de “Foods and Wines from Spain”, perteneciente al ICEX Spain Trade & Investment. La madre del Rey Felipe VI no pudo evitar deleitarse con las diferentes ofertas gastronómicas que se ofrecen en el certamen.

Doña Sofía degustó algunos de los platos dispuestos en los stands de la Spain Fusión Texas 2023

“Spain Fusion Texas 2023” es un evento con paneles, degustaciones y reuniones con los principales exportadores de vino, aceite de oliva, queso, jamón ibérico y demás productos españoles. Durante estos días que tiene lugar el certamen habrá demostraciones del chef Danny Lledó del restaurante Xiquet con estrella Michelin de Washington D.C., el chef Mat Schuster de Canela Bistró de San Francisco y el chef Periko Ortega de ReComiendo en Córdoba, España.

La emérita tiene más citas planeadas dentro de su viaje a Houston

No es la única cita que tiene prevista la Reina Sofía durante estos días en Houston. Este martes, a las 18.30 horas (hora local), la emérita presidirá al acto de presentación del “Portal de Historia Hispánica”, de la Real Academia de Historia en los Estados Unidos. Y un día después, poniendo el broche de oro a su viaje a Estados Unidos, presidirá la entrega de los 'Premios Sophia a la Excelencia' como Presidenta de Honor del Queen Sofía Spanish Institute. Estos galardones están entregados por la Fundación de la que la emérita es presidenta para reconocer la contribución de los galardonados al enriquecimiento del mundo hispanohablante.

En esta edición se reconocen a la cantante, compositora, autora, actriz y empresaria cubanoamericana ganadora de ocho Premios Grammy, Gloria Estefan y a su productor musical, gerente y esposo Emilio Estefan; La curadora de arte latinoamericano de MFAH Wortham y directora fundadora del Centro Internacional para las Artes de las Américas, Mari Carmen Ramírez, nombrada una de “los 25 hispanos más influyentes en América” por la revista TIME; y el fundador y director ejecutivo de Tricon Energy, Ignacio Torras, patrocinador de las artes de Houston desde hace mucho tiempo y propietario de los aclamados restaurantes españoles BCN Taste & Tradition y MAD.