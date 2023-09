Don Juan Carlos ha vuelto a España en medio de la más absoluta expectación, como ya es costumbre. Aunque sus viajes son cada vez más comunes -y normalizados-, no deja de ser noticia su presencia en nuestro país. Lo llamativo de este nuevo viaje a Sanxenxo, Galicia, es que coincide con un evento del Rey Felipe VI que tendrá lugar este jueves 28 de septiembre a escasos 15 kilómetros de donde se encuentra el Emérito. Si bien no se ha confirmado ningún encuentro entre ellos, la incógnita sobre una posible reunión no deja de acrecentarse. Más, después de las últimas declaraciones de Don Juan Carlos, que no la descarta.

En una única palabra y muy de tajante Don Juan Carlos ha disipado las dudas sobre si verá este jueves a su hijo. O, como mínimo, hay luz al final del túnel. No consta en la agenda oficial que padre e hijo vuelvan a verse las caras en la cuarta visita que el emérito realiza a España. Sin embargo, resulta extraño que ese encuentro no llegue a producirse si los dos están en Galicia, a media hora el uno del otro en coche. De ahí que las palabras del padre de Felipe VI tengan más sentido que nunca.

¡Dale al 'play' para ver la reacción de don Juan Carlos y su rotunda respuesta!

Vídeo: Europa Press

El monarca inaugura este jueves el foro de la Toja. Está previsto que a las 16.30 haga su aparición estelar en este evento internacional, que tendrá lugar en la isla pontevedresa del mismo nombre. Una cita de tarde que, en principio, no va a extenderse más allá de un par o tres de horas y que le dejaría la noche libre para, por qué no, cenar con su padre. Aunque sea acudir a su encuentro para darle un abrazo y mantener una breve charla.

El emérito, por su parte, se mantiene en tierras gallegas haciendo lo que más le gusta: navegar sobre el Bribón. Además de disfrutar de la gastronomía gallega y pasar tiempos con sus íntimos, entre los que se encuentra Pedro Campos. Al contrario de su primera visita a España, cuando hizo todo menos pasar desapercibido, en las siguientes ha tratado por todos los medios de minimizar el ruido mediático en torno a sus apariciones. Ese "buen hacer" puede ahora tener su recompensa para Don Juan Carlos en forma de reencuentro con Felipe VI.

La versión más tierna y familiar del emérito en años

El posible 'vis a vis' entre Don Juan Carlos y su hijo es imprevisible. Como también lo ha sido el paseo en altamar que ha organizado con parte de su familia. Este jueves, el emérito salía a navegar junto a su hermana, la Infanta Margarita; su sobrina, María Zurita, y el hijo de este, Alfonso, muy atento en todo momento a su abuela. Se les ha visto muy cómplices, compartiendo risas y confidencias. Una jornada que ha dejado una imagen muy tierna de Don Juan Carlos, agarrando la mano de su hermana.

La hermana del Rey se trasladaba el miércoles a Sanxenso para estar cerca de su hermano. Juntos han podido disfrutar de la ría de Pontevedra desde una lancha auxiliar del Real Club Náutico. Se espera que el viernes 29 de septiembre acuda la Infanta Elena a acompañar a su padre, como ya hizo en la pasada visita del Emérito a finales de julio.

El encuentro entre el Emérito y el Rey que sí está confirmado

Lo que sí es seguro es que en aproximadamente un mes, Don Juan Carlos y Felipe VI se verán en el Palacio del Pardo. El emérito y su hijo acudirán a la jura de la Constitución ante las Cortes de la Princesa Leonor por su 18 cumpleaños, un acto oficial al que la asistencia de los dos está confirmada por Casa Real. Tras la cita institucional, la familia al completo celebrará una pequeña reunión privada a la que también está invitado Juan Carlos. La futura heredero al trono se convierte, así, en el nexo de unión de su familia y figura clave del próximo cónclave Borbón-Ortíz.