El sábado, 7 de octubre, marcó un hito histórico en la vida de la Princesa Leonor. Este día quedará grabado en la memoria de todos, ya que fue testigo de un acontecimiento solemne de gran importancia: la Jura de Bandera. La atención de la nación y el mundo se centró en la hija mayor de los Reyes de España, cuyo papel como heredera al trono adquiere cada vez más relevancia.

La ceremonia se llevó a cabo en la Academia Militar de Zaragoza, donde la Princesa Leonor, junto con sus compañeros cadetes, juró lealtad no solo a su país, sino también a la Constitución y al Rey. Este acto simboliza el compromiso de la futura monarca con su nación y su determinación para defender los valores y principios que sustentan a España.

Sin embargo, en medio de la magnitud de este momento histórico, algunos detalles pasaron desapercibidos para muchos. A continuación, examinaremos estos aspectos menos destacados pero igualmente significativos de la ceremonia.

1. El suspiro de alivio de la Reina Letizia

Uno de los momentos más esperados era el momento en el que la Princesa Leonor besase la bandera de España tras realizar la jura. Un momento que la heredera al trono ha llevado entre nervios y determinación. Sin embargo, el gesto que pasaba desapercibido era el de la Reina Letizia, quien daba un suspiro de alivio en señal de orgullo por lo que acababa de hacer su hija. Fue la Reina de España quien con su desapercibido gesto dejó patente la importancia para ellos de hacerlo bien y no dejar que los nervios le jugaran una mala pasada.

2. La tímida sonrisa del Rey Felipe a la Princesa Leonor

Era un día de muchas emociones y todo estaba calculado y ensayado al milímetro. No obstante, el Rey Felipe no pudo disimular el cariño hacia su hija en un momento dado. En concreto, el monarca pasó revista a las tropas. Al hacerlo, lo hizo por delante de su primogénita. Fue entonces cuando le sonrió de forma discreta, aunque cómplice. Sin embargo, la Princesa Leonor se mantuvo seria y centrada en el acto.

3. Al Rey Felipe se le quiebra la voz por la emoción

Otro de los momentos que pasaron desapercibidos en la Jura de Bandera de la Princesa Leonor se dio a la hora de que el Rey Felipe pronunciara su discurso. Unas palabras muy emotivas en las que pudimos verle temblar de emoción durante unos segundos. Fue cuando echó la vista atrás y recordó su propia jura de bandera. Ahora, se ha encargado de presidir la de su hija.

"Es muy emocionante y tiene una gran trascendencia ver cómo hoy la princesa da continuidad a ese juramento", aseguró. En sus palabras, también se dirigió a su primogénita para recordarle el compromiso que había asumido con España. "Sabes bien como princesa heredera que la Corona simboliza su unidad y permanencia. Sé que siempre tendrás presente tu responsabilidad en cualquier circunstancia y en todo momento, que es servir a España con toda tu pasión", aseguró.

4. Las palabras de la Princesa Leonor en el libro de honor

Las cámaras de RTVE no pudieron captar el momento en el que la Princesa Leonor firmó en el libro de honor. Lo hizo muy serena, aunque consciente de la repercusión que iba a tener su mensaje. “Hoy 7 de octubre de 2023 he jurado ante la bandera de España en la Academia General Militar y es un día que voy a recordar siempre por su significado hondo y especial y que me acompañará el resto de mi vida. Me siento muy agradecida a mis profesores mandos y compañeros su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo. Con cariño, Leonor, Princesa de Asturias”, se puede leer.

5. La Reina Letizia busca la comodidad en la Jura de Bandera

Una vez que la Princesa Leonor había hecho su juramento, los otros 410 cadetes han hecho lo propio. Ha sido entonces cuando la Reina Letizia ha optado por seguir el acto sentada en una de las sillas que le habían puesto a su lado. El Rey Felipe ha decidido seguir todas y cada una de ellas de pie.

