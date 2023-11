La Jura de la Constitución de la Princesa Leonor ha marcado un antes y un después en la vida de la joven. No solo porque este 31 de octubre ha cumplido la mayoría de edad, también por el importante paso que suponía el solemne acto en su camino al trono. Todos las miradas estaban sobre la joven, hasta el punto de que la prensa internacional la ha apodado como "la princesa del pueblo español". Sin embargo, la seriedad de la Reina Letizia también marcó la cita. ¿Qué le pasaba a la Reina de España?, se preguntaban muchos. Ahora, hemos conocido la respuesta.

La seriedad de la Reina Letizia en los solemnes actos de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor no pasaron desapercibidos. Especialmente, el momento en el que la cumpleañera agarraba a su madre por el brazo y tenía un caluroso gesto con ella. Muchos atribuyeron su llamativa actitud a que quizá no se encontraba bien de salud. Pues bien, ha sido Ana Rosa Quintana quien desvelaba en 'TardeAR' qué le ocurría a la Reina de España. "Me cuentan que ha pasado mala noche y que estaba enferma".

Marina Pina, corresponsal de Casa Real de 'El Mundo', que se encontraba también en el plató del programa, arrojaba más luz a lo ocurrido y aseguraba que los nervios le habían jugado una mala pasada. "Creo que ha pasado mala noche, creo que los nervios propios de quien tiene una hija que se va a exponer a esta tensión le han debido de pasar factura, pero ella estaba orgullosísima y creo que se le han notado esos nervios contenidos desde anoche", explicaba la periodista.

La reacción de la Reina Letizia al brindis de la Princesa Leonor

Durante el almuerzo tras la Jura de la Constitución, hubo un momento que tampoco pasó desapercibido. En concreto, cuando todos fueron a brindar con champán las miradas se posaron en la Princesa Leonor y la Reina Letizia. La joven mojaba sus labios con el contenido de su copa y provocaba la risa de su madre, quien conseguía que su primogénita se sonrojase y rompiera el férreo protocolo del momento. Un momento muy divertido en el que podíamos ver a ambas relajadas y disfrutando del momento.

Antes de ese momento, la Princesa Leonor recibía de manos del Rey Felipe el Collar de la Real Orden de Carlos III. Un momento muy especial en el que la heredera al trono pronunciaba un discurso lleno de significado en el que pedía que se confiara en ella. "Al cumplir hoy 18 años, y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo", expresaba en primer lugar. Tras esto, la primogénita de los Reyes de España aseguraba que sabe muy bien que tiene que cumplir con sus obligaciones. "Conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación; Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos; Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad.No hay mayor orgullo. En este día tan importante —que voy a recordar siempre con emoción— les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España", aseveraba.