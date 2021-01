Desde Casa Real se manifiestan acerca de cuándo se vacunarán el Rey Felipe y la Reina Letizia y si seguirán el protocolo de vacunación de nuestro país.

El orden de vacunación para combatir el COVID ha sido uno de los asuntos más debatidos en las últimas semanas. Más aún si se tiene en cuenta que varios políticos se han puesto la vacuna ‘in fraganti’ cuando todavía no era su turno, de hecho, hay quien ha dimitido por ello. El debate está más que servido y es que hay quien piensa que depende del cargo que ostenten deben o no recibir la dosis antes que el resto. La última en opinar sobre ello ha sido Ana Rosa Quintana, quien ha planteado la pregunta ‘El programa de Ana Rosa’, ya que la presentadora considera que tanto el Rey Felipe como el presidente del Gobierno deberían vacunarse lo antes posible. Al igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que tenía el mismo parecer que la comunicadora: «Quienes dirigen la nación, quienes tienen esa responsabilidad de tomar decisiones a futuro, me parece muy lógico y muy razonable que se vacunen». Declaraciones tras la que han estallado muchos usuarios en redes y que nos hace preguntarnos qué opinan desde la Casa Real.

Tienen claro qué normas seguirán y estas no son otras que lo que marque el protocolo y los planes actuales. Esto deja claro que será dentro de muchos meses cuando tanto el Rey Felipe como la Reina Letizia se vacunarán, atendiendo al plan de vacunación diseñado por el Gobierno y las comunidades autónomas. Una incógnita que ha sido ya despejada y que hace pensar que será a partir del segundo semestre la fecha en la que la recibirán. Quien sí podrá disponer de una dosis mucho antes que ellos es la Reina Sofía, que debido a su edad, 82 años, se encuentra en el sector de los mayores, por lo que será a partir de marzo, la fecha en la que la recibirá si todo va bien. De este modo, la Reina emérita seguirá la estela de otros royals con edad similar que ya tienen su primera dosis. Entre ellos, Isabel II, Felipe de Edimbugo, la Reina Margarita de Dinamarca y el Rey Carlos Gustavo.

Este ritmo así como la estrategia de vacunación que se está siguiendo, revelan que los adultos sanos tardarán tiempo en poder disponer de la vacuna. Con las primeras dosis se están poniendo tan solo a grupos prioritarios, entre los que destacan residentes, personal sanitario o grandes dependientes, y será a partir de marzo cuando está previsto ponérselo a mayores de 80 años y en junio el resto de grupos prioritarios.

La opinión que también ha estado envuelta en polémica sobre este asunto ha sido la de Albert Rivera. «Después de nuestros mayores, enfermos crónicos, sanitarios y resto de servidores públicos, deberían vacunarse nuestros gobernantes y legisladores. Darían ejemplo ante la población y tendríamos a los dirigentes del país inmunes para estar disponibles 24h y 365 días en la pandemia«, escribió hace algunos días. Un controvertido parecer tras el que ha recibido muchas críticas.