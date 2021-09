La Reina Letizia aprovechó el día de su cumpleaños para salir a cenar junto a su marido, el Rey Felipe, y su hija, la Infanta Sofía.

Letizia no solo se deja ver fuera de las instalaciones del Palacio de la Zarzuela cuando tiene que cumplir con obligaciones de su agenda oficial como Reina. Los días libres los aprovecha muchas veces para hacer planes con amigas, con su marido, el Rey Felipe, o con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Eso sí, no siempre se hacen públicos sus planes secretos y privados.

Esto es algo que no ha pasado ahora. Y es que se conoce ahora uno de los planes que hizo para el día de su cumpleaños, el pasado 15 de septiembre. Letizia no dudó en tomarse el día libre -no tuvo ningún evento oficial con el que cumplir el pasado miércoles- y aprovechó el día para disfrutar de esta fecha tan especial con su marido y su hija pequeña, puesto que Leonor sigue en Gales cumpliendo con el inicio de su nueva etapa escolar en el extranjero.

Para disfrutar de un plan de lo más privado y secreto, la familia acudió a cenar a un restaurante indio llamado Indian Aroma, que se encuentra en la calle Ventura de la Vega, en el barrio de las letras de Madrid. Allí un tuitero se dio cuenta de los comensales que se encontraban disfrutando de una cena allí y no dudo en compartirlo en su perfil.

En la imagen podemos ver al Rey Felipe entre una planta y una columna. Y tras la columna, se puede apreciar la larga melena rubia de la Infanta Sofía. Parece que la familia eligió ese lugar estratégicamente para evitar ser vistos, algo que finalmente no consiguieron, por lo que hemos podido ver en Twitter.

Letizia acudió a cenar a un restaurante indio el día de su cumpleaños

Me parto la p****, un amigo ha ido a un indio a cenar tranquilamente y habían 3 mesas, bueno pues en una estaban celebrando el cumple de la Leti, ahi chilling con la leonor y el felipe pic.twitter.com/MDGghjx1Oo — Yohji Yamamota 🧎🏻‍♂️ (@CLBSame) September 15, 2021

Como una familia a la que le apasiona probar comida de otros países, ahora se han dejado ver en este restaurante indio en el que el precio por persona no supera los 30 euros. Además, tal y como define el restaurante en su página web, «nuestro amor por la buena comida y la hospitalidad son el estímulo en el nacimiento de Indian Aroma», empieza diciendo.

El restaurante explica más detalles sobre la comida que sirven: «Nuestro restaurante sirve comida exquisita en Madrid desde 2005. Situado en el corazón de Madrid, Indian Aroma ofrece a sus comensales una experiencia gastronómica increíble mientras disfrutan del sabor de la verdadera cocina india».

Sin embargo, no es la primera vez que la Familia Real acude a este restaurante. El pasado 21 de marzo, el perfil de Instagram del restaurante compartió una imagen de Letizia, Felipe y sus dos hijas. La Familia no dudó en disfrutar de una cena en familia en este restaurante, al que ahora han querido volver, pero sin Leonor.

Ya estuvieron en este restaurante el pasado mes de marzo

Esta vez no les ha podido acompañar Leonor, que ya está en Gales. Leonor se marchó a finales del mes de agosto a Gales, donde se encuentra inmersa en sus clases en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido), donde cursará los dos próximos años el Bachillerato. Todos saben que esta etapa académica es un gran paso para la formación de la futura heredera, pero la Reina ha echado muy en falta a su hija en esta fecha tan señalada.