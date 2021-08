Carla Vigo ha explicado cuál será su papel en ‘Sobreviviré’, el programa de Nagore Robles, siendo el primer espacio en el que acepta participar.

Carla Vigo comienza en ‘Sobreviviré’, el programa de Nagore Robles, sin embargo, no lo hará como muchos imaginamos. A pesar de que se daba por hecho que era uno de los fichajes estrella, la sobrina de la Reina Letizia le ha restado importancia a esta colaboración televisiva. Si bien muchos imaginaban que este paso significaba que la actriz se lanzara a hablar de corazón y que hablará también sobre la Familia Real, ella se ha apresurado a desmentir que sea así. «Voy a un programa súper chulo donde se habla de actualidad. Es un programa hecho por gente joven y para gente joven, no tiene nada que ver con un programa normal de Mediaset», ha dicho Carla Vigo en sus redes sociales. Sus intervenciones serán puntuales y, por el momento, no ha firmado nada con continuidad, por lo que Carla prefiere no aventurarse.

Las redes sociales una vez más se han revolucionado y no todos entienden el motivo por el que ha aceptado. Aunque servirá para conocerla más de cerca y así saber de su día a día, hay quien no ve cabida a esta joven en el gamberro programa de Nagore Robles. Este late night es polémico y es que en cada una de sus entregas hay lluvia de zascas y titulares incendiarios, algo con lo que Carla Vigo tendrá que lidiar si comienza a trabajar ahí.

Pero ¿le han dado un toque de atención desde Casa Real para que sea más discreta? Aunque la joven parece no tener pelos en la lengua y se calla pocas cosas, lo cierto es que desde su familia sí le habrían dado algunas directrices para que no cruce la línea roja. Así lo asegura ‘La Razón’, quien asegura que le han pedido que no hable de su familia directa, tampoco de los Reyes o de sus primas para que no se vean perjudicados. Consideran que esto no les ayudaría y prefieren evitarlo antes de que se produzca un momento tan incómodo por el que tengan que darle un tirón de orejas a Carla. La sobrina de la Reina Letizia en los últimos meses ha copado titulares, ha ofrecido su primera entrevista a la revista SEMANA y se ha hecho amiga de rostros conocidos como Amor Romeira, tres decisiones que le han llevado a estar todavía más en la palestra.

Justo en la semana en la que su prima, la Princesa Leonor, ha volado a Gales, Carla Vigo ha dado un puñetazo sobre la mesa para explicar cuál será su futuro televisivo. No se plantea acudir a ciertos programas y de momento solo ha aceptado participar en un rol divertido como es el espacio presentado por Nagore Robles. Allí tratará de coger tablas delante de las cámaras, eliminar su timidez y empezar a desenvolverse como pez en el agua, una actitud que podría ayudarle a triunfar en su carrera como artista. Sabe que no es fácil, pero también es consciente de que aceptar este tipo de propuestas podría beneficiarla para ser más visible en algunos proyectos.

Se desconoce cuál ha sido la reacción de la Reina al descubrir que Carla intervendrá en televisión. La sobrina de doña Letizia está ilusionada y tiene claro cuáles son los asuntos que sí está dispuesta a tratar en televisión, así como los que no quiere tocar delante de millones de espectadores.