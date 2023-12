Carla Vigo destapa el riguroso trámite para poder entrar en el Palacio de la Zarzuela

Carla Vigo no deja de sorprendernos. La sobrina de la Reina Letizia no es muy dada a aparecer en eventos públicos, pero de vez en cuando se deja ver en ciertos espacios para hablar sobre ella y su familia. Eso es lo que ha hecho hace apenas unas horas cuando entrado en el espacio de Ricky García en YouTube, donde ha explicado la verdadera relación que tiene con su tía y sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, así como el protocolo que hay que seguir para entrar en el Palacio de la Zarzuela.

En cuanto a la relación con su tía y sus primas, Carla Vigo asegura que mantiene el contacto con todas ellas, a pesar de que sus vidas son muy diferentes: "Yo de pequeña iba a la Zarzuela mucho. Es una casa normal, aunque parezca raro. Es como ir a casa de tu tía, pues lo mismo. Jugaba con mis primas a las Barbies, como cualquier niño. No sé por qué dicen lo contrario, pero actualmente también tenemos relación. Yo me hablo con mis primas, pero entre que una está en Gales y otra en la academia militar, tampoco tienes mucho tiempo, pero tengo relación con ellas. Yo si quiero les escribo un WhatsApp y me van a contestar", ha declarado.

Carla Vigo explica cómo es el protocolo a seguir al entrar en el Palacio de la Zarzuela

Además, ha querido revelar qué hay que hacer para entrar en el palacio: "Entras en la Zarzuela con cualquier coche, pero lo único es que tienes que entregar el DNI al entrar. Te dan un cartelito, va por colores, y si eres una persona importante del Gobierno, por ejemplo, te dan un cartelito con un color distinto al que le dan a la familia. El cartelito va en el coche para que lo vean los guardias. No te lo cuelgan a ti, ni nada. Luego entro a casa de mi tía como puedes hacer tú".

Se ha atrevido a contar un curiosidad del Palacio de la Zarzuela: "En Zarzuela se ven cosas curiosas. Lo más curioso es lo de los cubiertos de las películas, que es verdad, hay un montón de cubiertos y tienes que saber para qué sirven cada uno. Te enseñan cómo usarlos, hay que ir de derecha a izquierda. Mi tía es muy estricta con la comida, se comen raras, sin grasa...", ha reconocido.

Y deja claro que como en cualquier casa, avisas: "Yo voy cuando quiero, pero tienes que avisar, pero como en cualquier casa. Porque siempre que vas a una casa, tienes que avisar. Ellos también tienen que avisar a los guardias", desvela. Y este es el procedimiento que sigue Carla Vigo cuando quiere ver a su tía, la Reina Letizia, y sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Aunque se lleva muy bien con ellas en la actualidad, el hecho de ser familia de ellas le ha supuesto algún que otro problema: "Me he visto sobrepasada muchas veces por ser la sobrina de la Reina Letizia. Y sobre todo, cuando era más pequeña. Hubo una temporada que no me perseguían, ahora que salgo más, muchas veces digo 'qué pesados'. De hecho, A veces he necesitado una llamada y sí he echado de menos su atención, pero también entiendo que es gente que está muy ocupada y que no pueden estar todo el rato llamando", reconoce Carla Vigo.

¿Cómo se tomó Carla ser un personaje conocido tras ser anónima?

Carla Vigo era apenas una niña cuando salió a la luz la relación de su tía con el Rey Felipe VI. Tanto es así que no recuerda mucho sobre cómo vivió aquellos momentos. Porque pasaron de ser anónimos a ser muy conocidos: "Supongo que para la gente que era adulta en aquel momento debió ser muy raro, pero yo como era tan pequeña, no noté el cambio de familia que estaba en el anonimato a ser una familia conocida. Lo viví muy pequeña. Tampoco sabría decirte cómo era 'antes de'. Me di cuenta más mayor porque cuando eres un niño no te das cuenta de nada. Con 12 años la gente me preguntaba y ahí ya me lo tomé en serio. Me preguntaban en el cole por mi tía y yo no sabía por qué me preguntaban por ella".

¿Tiene relación Carla con Victoria Federica y Froilán?

Pero todos podríamos pensar que Carla Vigo solo ha tenido o tiene relación con su tía y sus primas. En algún momento llegó a tener contacto con Victoria Federica, con la que ha roto lazos: "Tenía relación con los primos de mis primas, pero con Victoria Federica, por ejemplo, tuve un problema. Fue un roce y ya no hablo con ella. Ella estaba saliendo con un torero, no me acuerdo qué torero... Yo con ese torero hablaba porque me caía bien, le puse en un comentario 'me pareces demasiado listo para ser torero'. Victoria, con lo que le gustan los toros, pues se cabreó un montón. Me dejó de hablar. Con Froilán nunca he tenido una relación buena, me parece una persona muy inmadura".

También tuvo relación, aunque no muy intensa con el Rey Juan Carlos: "Antes tenía contacto con el Rey Juan Carlos, pero luego perdí el contacto. Cuando fui creciendo lo perdí. Los actos tienen consecuencias y cuando haces algo más, su consecuencia fue salir de España. Él era un hombre que tenía mucho carácter. Nunca he tenido una relación muy cercana con él".