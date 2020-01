Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, se ha abierto en canal y se ha sincerado con José Antonio Avilés en ‘Viva la vida’. La hija de la fallecida Érika Ortiz ha concedido una entrevista para el programa de Telecinco en el que ha opinado sobre la reina de España, su madre y cómo vivió su infancia.

Carla Vigo vuelve a Zarzuela por Navidad, ¡invitada por Letizia!

La joven, que ha mostrado una gran madurez durante los minutos que ha durado la entrevista, ha explicado que tiene buenos recuerdos de su infancia, aunque la recuerda de una manera muy peculiar. «Como cualquier persona normal, con sus momentos buenos, malos, sus amigos, tengo al colegió. No me gustaría profundizar pero… todos tienen malos momentos en su vida. Nadie es 100% feliz en su vida», relataba. Poco después, se derrumbaba al recordar a su madre: «No tengo muchos recuerdos de ella porque era muy pequeña. Mi padre, mi abuela y mi familia me han hablado mucho de ella. Era muy trabajadora y luchadora. Creo que ella se sentiría muy orgullosa de mí«.

También ha tenido unas palabras hacia su tía, la reina Letizia, de quien no mantiene muchos recuerdos antes de que se convirtiera en miembro de la Familia Real España. «No acabo de asumirlo, está tan metido en mi que no me siento como ellos. Creo que soy una persona normal», ha valorado la joven y ha explicado que sigue teniendo la misma relación tanto con su familia materna como paterna. Por otro lado, y preguntada acerca de si le hubiera gustado nacer en otra familia, Carla lo tiene muy claro: «Por las cosas malas sí, pero mi familia es mi familia, yo la quiero igual«.

Carla Vigo se ha mostrado tranquila y ha confesado sus ambiciones: «Soy una persona que lucha por sus ideas, soñadora, sincera y muy impulsiva. En el futuro me veo sintiéndome realizada con lo que hago, bailo y actúo. Soy apolítica, pero sí es verdad que defiendo los derechos de la comunidad LGTBI+ y de la mujer. Quiero dar el pregón del Orgullo«.

Carla Vigo, sobrina de Letizia, se defiende de quienes la acusan de vivir del cuento