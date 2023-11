Carla Vigo no asistió al cumpleaños de la Princesa Leonor por esta insólita razón

La Princesa Leonor acaparaba todas las miradas este 31 de octubre con motivo de su 18 cumpleaños y la Jura de la Constitución ante las Cortes Generales. Un día histórico en el que la hija de los Reyes de España fue ovacionada y tildada por la prensa internacional como "la princesa del pueblo español". Después de los solemnes actos, la heredera al trono disfrutó de una velada privada en el Palacio de El Pardo con el resto de sus familiares. Entre ellos, la Reina Sofía y el Rey Juan Carlos. Sobre esta celebración, ha llamando mucho la atención la ausencia de la prima de la cumpleañera, Carla Vigo. Ahora, hemos conocido el motivo de su ausencia.

A la fiesta privada de la Princesa Leonor veíamos acudir a varios miembros de la familia de su padre, el Rey Felipe. Sin embargo, ni rastro de la de su madre, la Reina Letizia. Por el momento se desconoce si acudieron Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, así como sus respectivas parejas y la hermana de la monarca, Telma Ortiz. Quien sí estaba invitada era Carla Vigo, pero optó por no ir al cumpleaños de su prima. En concreto, tal y como ella misma ha contado a 'Socialité', causó baja de la celebración por "tenía una fiesta de Halloween".

Una llamativa decisión que llega tan solo unos días después de que ella misma reconociera que se siente "muy orgullosa" de la Princesa Leonor y de todos los pasos que está dando en su camino al trono. En concreto, Carla Vigo aseguraba entonces que iba a felicitar a su prima, aunque admitía que no quería seguir hablando del asunto. Lo que sí hacía es dejar claro su último parte médico:"Estoy muy bien. Voy a mis revisiones y todo bien". No se considera ejemplo de nada, pero la hija de la fallecida Érika Ortiz mandaba un mensaje de aliento a quienes, como ella, padecen bulimia y luchan cada día por superar la enfermedad. "Les digo que, aunque parezca muy difícil, se sale. Siempre va a haber alguien que se preocupe por ti y si no, pues hazlo por ti mismo. Pero siempre vas a salir. Yo no me considero un ejemplo. Pero si a alguien le sirve el mensaje, yo me quedo tranquila, la verdad. Es importante parar cuando estás regular y ya cuando puedas volver, pues volver", aseguraba en su última aparición pública.

La ausencia de Victoria Federica, la otra prima de la Princesa Leonor

Carga Vigo no fue la única prima ausente en la celebración familiar. Victoria Federica era otra causaba baja en el gran día de la Princesa Leonor. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se encuentra en Perú apoyando a uno de sus grandes amigos, Roca Rey, quien tenía una corrida. No obstante, la hermana de Froilán no se olvidó del gran momento de la hija de los Reyes de España y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram. "Hoy es un gran día para ti y para España. Estoy segura que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti. ¡Feliz cumpleaños!", escribía. Los que no se perdieron la fiesta familiar fueron sus primos pateros. Froilán viajaba solo desde Abu Dabi, en un viaje comercial y sin la compañía del Rey Juan Carlos. En un principio se llegó a decir que abuelo y nieto llegaría a Madrid juntos en un avión privado, pero hubo un cambio de planes. Por otro lado, la Infanta Cristina estuvo acompañada por sus hijos, Irene y Miguel Urdangarin. Por el momento no ha trascendido ninguna imagen de este festejo familiar.

La Princesa Leonor no va a olvidar nunca este 31 de octubre y menos la promesa que le hizo al pueblo español en su discurso después de que su padre, el Rey Felipe, le pusiera el Collar de la Real Orden de Carlos III. "Conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación; Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos; Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia", expresó en su discurso.