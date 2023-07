El Rey Felipe está exprimiendo al máximo su estancia en Palma de Mallorca. A pesar de que llegó hace apenas unas horas, el monarca no para de hacer planes. Durante la mañana del pasado jueves se reunía con varias personalidades de la isla balear. Nada más acabar, no dudaba en reunirse con amigos y disfrutar de una de sus pasiones: salir a navegar. Y este viernes no ha querido quedarse en el Palacio de Marivent.

Y es que durante la mañana de este viernes, el Rey Felipe se ha unido a los miembros del 'Aifos', que ha comenzado los entrenamientos. A pocas horas de la Copa del Rey Mapfre, el Rey ha salido a navegar junto a parte de su equipo para prepararse de cara a la competición. Uniformado con la equipación de su embarcación, el monarca ha llegado al puerto con tres acompañantes. Con una mochila, el Rey Felipe se subía a la embarcación y saludaba a los allí presentes, mostrándose de lo más cercano. Y se ha dejado ver relajado y con un look de lo más informal.

¡Dale al play para ver la reaparición del Rey Felipe!

Vídeo: Europa Press.