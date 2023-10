Están a punto de cumplirse dos meses desde que la Princesa Leonor ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. Allí será donde la heredera al trono curse el primero de los tres años de formación militar junto a otros compañeros con el objetivo de seguir los pasos de Felipe VI en su carrera hacia la primera línea de la Corona. Desde su entrada en el centro en cuestión, la joven ha copado titulares tanto por su aparición en la entrega de sables como por algunos planes de ocio junto a otros cadetes. En estas últimas semanas ha quedado claro el compromiso de la hija de la Reina Letizia con esta nueva etapa, en la que está llevando a cabo no solo labores físicas, sino también otras más relacionadas con el estudio con las que poco a poco ha ido familiarizándose.

Aunque han salido a la luz diversos detalles sobre el día a día de la Princesa Leonor en la Academia General Militar, para los ciudadanos era toda una incógnita cuál es la asignatura favorita de la hermana de la Infanta Sofía. Todo aquello relacionado con su aprendizaje había permanecido envuelto en un hermetismo difícil de quebrantar hasta ahora, cuando ha podido saberse qué materia es en la que la futura Reina de España mejor se desenvuelve.

Tal y como ha podido conocer ‘El País’, la cartografía es la disciplina que más se acerca a los gustos de la Princesa. Esta es la ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de los mapas y en la que Leonor estaría evolucionando a las mil maravillas. Un aprendizaje que le será de gran ayuda como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas y que se suma a otras asignaturas como topografía o sistema de armas y tiro, además del dominio del inglés y el estudio del francés.

La Princesa Leonor, dispuesta a todo por la Corona

Cabe destacar que el recorrido de la heredera al trono en este año en la Academia Militar de Zaragoza no se ceñirá a las materias mencionadas anteriormente. La joven también tendrá que desempeñar trabajos de campo que implican saber disparar el fusil de asalto G-36 o la pistola HK de 9 milímetros. Algo que no apunta a ser un problema para la hermana de la Infanta Sofía y así lo han revelado algunos trabajadores de la AGM para el medio citado, los cuales aseguran que Leonor es muy “natural” con el resto de alumnos: “Se nota que está acostumbrada a compartir dormitorio o a ocuparse ella misma de sus enseres personales, no es una niña de papá”, han revelado.

No será hasta el próximo 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad y del tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, cuando la Princesa retome su agenda oficial bajo la atenta mirada de los españoles. Más tarde, concretamente el día 20 de este mismo mes, la joven también se encargará de presidir los Premios Princesa de Asturias como de costumbre.

Por si fuera poco, el 31 de octubre la primogénita del monarca hará público su compromiso con la carta magna de 1978 al jurar la Constitución. Una cita que coincide con su 18 cumpleaños, y por ende, con su mayoría de edad, jornada en la que contará con la compañía de Sus Majestades.

