La divertida anécdota de los Reyes con un pañuelo en Pamplona

Si bien era el pasado jueves, 7 de septiembre, cuando la Reina Letizia retomaba sus quehaceres al frente de la Corona, no ha sido hasta esta mañana cuando la consorte ha reaparecido junto a su marido. Lo ha hecho con motivo de la celebración del VI Centenario del Privilegio de la Unión. Una cita que ha tenido lugar en Pamplona, ciudad a la que la esposa de Felipe VI se ha desplazado junto al monarca para llevar a cabo un gesto que no ha pasado desapercibido para ninguno de los asistentes.

A su llegada, doña Letizia y el Rey Felipe se han dado un baño de masas con una sonrisa de oreja a oreja. Ambos han hecho gala de su simpatía y de su cercanía a la hora de interactuar con los allí presentes, una gran parte de ellos niños. El matrimonio ha bromeado con todos ellos y ha demostrado sentirse especialmente cómodo con su compañía, mientras que los más pequeños permanecían atónitos ante la llegada de Sus Majestades.

Pero las anécdotas de la consorte y el soberano no han quedado ahí. La Reina Letizia ha dado un paso más allá a la hora de coger uno de los pañuelos rojos que la entidad les había regalado para colocárselo a Felipe VI alrededor del cuello. Ha sido uno de los niños quien se ha acercado a los Reyes para hacerles entrega de dos de estos complementos en los que podían leerse sus nombres. Un detalle que ha llenado de ilusión a la madre de la Princesa Leonor, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner el broche de oro al look de su marido y protagonizar así uno de los grandes momentos de la mañana.

El vestido 'de novia' de la Reina Letizia, fenómeno viral

Unos minutos más tarde, ambos han salido al balcón del Ayuntamiento de Pamplona para saludar a todas las personas que estaban en su plaza y poner fin a un día para el recuerdo muy soleado. Y es que, las altas temperaturas han permitido que doña Letizia rescate de su armario un precioso vestido blanco de Sfera de 50 euros, el cual estrenaba en junio de 2022 para la entrega de la Enseña Nacional de la Fuerza de Guerra Naval Especial en Murcia.

El diseño en cuestión cuenta con forma perfectamente ajustada a la cintura y un impresionante vuelo de estilo nupcial por el que la firma creadora decidió sacarlo de nuevo en la colección primavera-verano 2023. Esto se debe a que, cuando Letizia lo eligió, el modelo se quedó sin stock de forma inmediata tanto en tiendas físicas como en tienda online. Actualmente ya no está disponible, aunque hay una versión idéntica y en color amarillo por 19,99 euros.

1 de 5 La Reina Letizia y Felipe VI han reaparecido en Pamplona 2 de 5 Se trata del primer viaje nacional en la temporada de los Reyes 3 de 5 Una escapada en la que han protagonizado una anécdota 4 de 5 Al atarse un pañuelo rojo al cuello 5 de 5 Tras darse un baño de masas