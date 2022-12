Este domingo 18 de diciembre, tras la final del Mundial de Qatar, RTVE publicará las 18 canciones del Benidorm Fest 2023 que lucharán por ser la sucesora de «Slomo». Entre los artistas que intentarán conseguir su pasaporte a Liverpool para representar a España en Eurovisión 2023 se encuentra Alice Wonder, la artista que consiguió emocionar a la Reina Letizia en público.

El pasado mes de julio tuvo lugar en el Palacio Real el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de Covid-19. Un acto presidido por los Reyes de España y que contó con la presencia de Alice Wonder. La artista protagonizó uno de los momentos más comentados al interpretar al piano «Lucha de Gigantes», de Antonio Vega, y provocar que la Reina Letizia se emocionara en público. La monarca no pudo reprimir las lágrimas en público y pudimos ver como se las secaba con un pañuelo.

Poco después, la participante de Benidorm Fest 2023 llegó a reconocer que pudo hablar «de tú a tú» con los Reyes de España. Fueron los monarcas los que le dijeron que no tenía que hacerles ninguna reverencia y pudieron charlar animadamente durante unos minutos. «Hablamos de todo y me gustó la vibra que me dieron«, llegó a comentar. Con la presencia de la joven artista en el Festival de la ciudad alicantina es más que probable que la Reina Letizia siga de cerca todo lo que ocurra en él. No es un secreto que la Reina de España es una gran fan del Festival y así se lo ha inculcado a sus hijas. Por ello, junto a Felipe VI, no dejó escapar la oportunidad de mandar una felicitación oficial a Chanel tras su tercer puesto en Eurovisión 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de wondie (@its_alicewonder)

Alice Wonder, cantante madrileña de 24 años, es una de las promesas de la música en nuestro país y su confirmación en el Benidorm Fest 2023 supuso una gran alegría para sus seguidores. Empezó a través de las redes sociales y se ha consolidados como uno de los rostros más conocidos del género indie. En 2017 sacó su primer EP, «Take Off», y un año después su primer disco, «FireKid». Ahora, luchará por representar a España en Liverpool con «Yo quisiera».

Los otros 17 participantes del Benidorm Fest 2023

Alice Wonder no estará sola en la lucha por conseguir el pasaporte a Liverpool. También se encuentran Agoney (‘Quiero arder’), Alfred García (‘Desde que tú estás), Aritz Arén (‘Flamenco’), Blanca Paloma (‘EaEa’), E’femme (‘Uff!’), Famous (‘La Lola’), Fusa Nocta (‘Mi familia’), José Otero (‘Inviernos en Marte’), Karmento (‘Quiero y duelo’), Megara (‘Arcadia’), Meler (‘No nos moverán’), Rakky Ripper (‘Tracción’), Sharonne (‘Aire’), Siderland (‘Que esclati tot’), Sofía Martín (‘Tuki’), de Twin Melody (‘Sayonara’), y Vicco (‘Nochentera’). Benidorm Fest contará con dos semifinales celebradas el 31 de enero y 2 de febrero, la gran final tendrá lugar el 4 de febrero. Estará presentado por Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez («El Cazador») e Inés Hernand.