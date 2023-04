Alessandro Lequio se pronuncia sobre la supuesta hija ilegítima del Rey Juan Carlos

El libro, 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I', escrito por José María Olmo y David Fernández, levantará ampollas en Zarzuela de confirmarse todo lo que se publica sobre él. Sin embargo, una de las informaciones más llamativas y que han acaparado todo el protagonismo ha sido el anuncio de una posible cuarta hija del emérito. Se trataría de una mujer llamada Alejandra que nació a finales de los 70 o principios de los 80 de una relación extramatrimonial entre el Rey Juan Carlos y una aristócrata, de la que no se han revelado más datos. Una noticia de la que también se ha pronunciado Alessandro Lequio, quien está emparentado con la Familia Real española.

El colaborador del programa asegura que esto era "un rumor que me tocaba de cerca", ya que da algunos datos que los autores del libro todavía no ha dado: "El abuelo de esta chica fue perceptor del rey y el abuelo de ella es el tío-abuelo de mi mujer". Eso sí, a pesar de esto, confirma que "es rumor que en la familia de mi mujer se niega, por supuesto. No le damos ninguna credibilidad". Además, el italiano, que conoce muy bien de la persona de la que se estaba hablando y asegura que la conoce personalmente, ha confesado que "ella siempre ha hablado de su padre con un enorme orgullo... es decir, ¡de su padre!".

Lequio y Cristina Tárrega han continuado hablando sobre este tema. La colaboradora aseguraba que "no tiene nada que ver, puede tener un padre biológico y luego ella considerar como padre al que le ha criado toda la vida". Ante estas palabras, el italiano ha aportado más datos sobre lo que le contó el rey emérito a la familia: "Mira, mi madre era su prima hermana, su amiga y confidente y jamás me ha contado nada de esta historia, jamás. Y mira que me ha contado historias... pero esto", intentándole quitar el máximo hierro posible al asunto y sin darle ninguna credibilidad a lo que se cuenta en 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I'.

El italiano no ha querido entrar en más detalles sobre esta supuesta nueva hija del rey emérito. Tan solo ha confesado que era conocedor de este "rumor", al igual que Cristina Tárrega, pero que no le han dado credibilidad alguna durante todo este tiempo. Sin embargo, el hecho de que saliera a la luz este mismo jueves, ha hecho saltar todas las alarmas y ha llamado la atención.

Quien también se ha pronunciado sobre este tema ha sido el protagonista, el rey Don Juan Carlos. El emérito ya se encuentra en Abu Dabi tras pasar unos días en Londres, Sanxenxo y Vitoria. Sin embargo, durante este viaje nada hacía presagiar que tan solo unos días después se iba a convertir en protagonista pero por otro asunto. A pesar de que el padre del Rey Felipe suele mantenerse en un segundo plano y no pronunciarse sobre todo lo que se publica sobre él, en este caso ha hecho una excepción y ha desmentido categóricamente esta información. "No tengo ninguna hija llamada Alejandra", ha asegurado a LOC.