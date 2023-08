La Princesa Leonor está a punto de iniciar su carrera militar. Lo hará este miércoles, cuando ingrese en la Academia Militar de Zaragoza. Por delante, tres años de formación militar de cara a su preparación como futura Reina de España y jefa de Estado. Como todo lo que rodea a la Casa Real, esta nueva etapa de la hija de Felipe VI y la Reina Letizia no está exenta de especulaciones. La principal recupera una antigua polémica que protagonizó su madre en 2018 coincidiendo con la entrada de sus hijas al Colegio Los Rosales, en Madrid. ¿Incidió o no la consorte para que se cambiara el menú que recibían en el comedor sus hijas? A propósito de la pregunta, Alejandra Rubio, compañera de Leonor en el 'cole', ha confirmado lo que era un secreto a voces.

"La Princesa Leonor era una niña normal y feliz"

Fue una de las controversias más sonadas de por aquel entonces. La reina Letizia se convertía en la protagonista indiscutible de la actualidad patria por su decisión de cambiar el menú del exclusivo Colegio Los Rosales. De hecho, según se dijo, varios padres se quejaron por este giro en la vida de sus hijos, aunque ninguno salió públicamente a ratificar el hecho. Hoy, Alejandra Rubio, quien coincidió en la institución educativa con la Princesa, ha desvelado más detalles sobre qué sucedió realmente.

Lo ha hecho en el programa 'Así es la vida' donde colabora. Ante la sorpresa de sus compañeros, reconocía que ella había acudido al mismo colegio de la futura reina. "Yo he ido ahí toda mi vida. Yo estaba cuando ella entró y, aunque nos sacamos unos años, la veía prácticamente todos los días. Era una niña completamente normal, feliz...", ha comenzado diciendo.

El resto de colaboradores no ha querido dejar pasar este testimonio de primera mano y le han preguntado sobre los pormenores de la entrada de la ilustre alumna. La hija de Terelu ha reconocido que sí se notó su llega "con una mayor presencia de seguridad, de perros y guardaespaldas" y que, efectivamente, la comida que les servían en el comedor, cambió de la noche a la mañana. "Nuestra alimentación se volvió mucho más sana desde que entraron. Sin tanto rebozado, por ejemplo. Pero no solo para ellas, sino para todos los alumnos", ha confesado, zanjando así la incógnita sobre si la Reina metió la mano o no en el menú.

Leonor inicia su vida castrense

El próximo 17 de agosto marcará un antes y un después en la vida de la Princesa Leonor. A sus 17 años, seguirá los pasos de su padre, quien ingresó en la misma Academia zaragozana el 2 de septiembre de 1985.

La nueva Dama Cadete tendrá un periodo de adaptación de dos semanas, hasta el 30 de agosto. Tras esa primera etapa, se someterá hasta el 1 de septiembre a un examen de nivel, tras el que comenzará la fase de instrucción y adiestramiento hasta el 10 de septiembre. A partir de entonces iniciará el primer cuatrimestre de la formación castrense, dando por iniciada su carrera militar que se extenderá durante los próximos tres años.