Alejandra de Rojas niega ser hija del Rey Juan Carlos

Alejandra de Rojas ha roto su silencio. Días después de que el Rey Juan Carlos negara que era su padre, ahora ha sido ella quien ha concedido sus primeras declaraciones. Tajante y con la única intención de dejar claro qué vínculo tiene con él, ha desmentido todos los rumores que la señalan como la supuesta hija secreta del emérito. "Ante la noticia publicada la última semana como adelanto de un libro que se intenta publicar en breve, y el sinfín de noticias publicadas en prensa radio, televisión y redes sociales sobre mi persona, me veo obligada a desmentir de forma tajante mi condición de ‘hija secreta’ del Rey Juan Carlos", ha comenzado diciendo.

Además, ha desmentido también "todos los comentarios vertidos sobre un supuesto trato especial recibido durante mi infancia o juventud, por esa falsa condición”. Molesta por el daño irreparable que han causado todas las informaciones sobre ella, "se reserva el ejercicio de acciones legales contra los autores y propagadores de las mismas”. Por otro lado, ha aprovechado su intervención con EFE para dar su lugar a sus padres, Eduardo de Rojas y Rosario Palacios, a quienes está infinitamente agradecida. "Asimismo reitera su admiración y agradecimiento a sus padres, ya fallecidos, a los que dice que debe todo y cuyo honor está a salvo para todos los que les conocieron", ha dicho.

Fue hace solo unos días cuando se comenzó hablar del contenido de un libro llamado 'King Corp: El imperio nunca contado de Juan Carlos I', el cual han escrito los periodistas José María Olmo y David Fernández. En él se narra que el emérito podría ser padre de una cuarta hija cuyo nombre sería Alejandra y que fue fruto de una "relación extramatrimonial" con una aristócrata. Consciente del revuelo que estaba causando esta información, el Rey Juan Carlos también salió del paso el viernes 28 de abril para negar un vínculo paternofilial con Alejandra de Rojas.

"Niego absolutamente haber tenido relación amorosa alguna con la señora doña Rosario Palacios (q.e.p.d.) y consecuentemente haber tenido una hija con ella". El emérito aseguró que "por el respeto a la verdad y al honor" de las personas afectadas se ha visto obligado a desmentir estas informaciones "rechazando y condenando por falso cuanto se ha publicado en relación con este inventado asunto".

La reacción de la familia del Rey Juan Carlos

Pero, ¿cuál ha sido la actitud del resto de la Familia Real? Llamaba la atención estos días la baja de última hora de la Infanta Elena en un concurso hípico, pero tras ver la luz este escándalo que niegan sus protagonistas, decidió no asistir. Estaba previsto que compitiese en la prueba de salto de obstáculos 1,30 metros junto a su caballo Jordano, pero a última hora comunicó que no iría. Mientras ella ha optado por mantenerse en un segundo plano y no responder a los rumores, su tía Margarita ha tomado una posición dispar.

La infanta Margarita y hermana del Rey Juan Carlos ha hablado con la prensa, eso sí, muy molesta, ya que cree que todo se debe a una campaña de desprestigio contra el monarca. "Me parece tan horroroso porque es meter a todos en contra de todo", ha apuntado. También se ha pronunciado de manera muy contundente a las últimas informaciones que señalan a esta supuesta hija y asegura que le parece "un total disparate".