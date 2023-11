Alarma en la casa real británica: retiran la versión holandesa del nuevo libro sobre la familia real por destapar datos prohibidos

Meghan y Harry se han vuelto a convertir en noticia, pero en esta ocasión, de manera indirecta. Cuando se ha publicado ya el libro 'Endgame', -que habla sobre la familia real británica-, en diferentes idiomas, ha habido un problema que ha obligado a retirar una de sus versiones. Ha sido el caso de la versión holandesa, que ha tenido que ser retirado temporalmente de las librerías porque revela por error el nombre de la persona que estaba preocupado por el color de piel del bebé de Meghan y Harry. Este libro fue sacado a la venta allí el pasado martes.

Sin embargo, ya ha tenido que retirarse de las librerías. La editorial Xander se ha visto obligada a mandar un comunicado para explicar lo ocurrido. En el texto se indica que se ha tenido que retirar temporalmente de la venta el libro de Omid Scobie: "Se produjo un error en la traducción holandesa y lo estamos corrigiendo", han revelado.

Y como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación británicos han ido más allá y han buscado una explicación a esta decisión tan drástica. Según la prensa británica, la edición holandesa de este libro revela por error el nombre del que llamaron 'racista real' por mostrar su preocupación por el color de piel que tendría el primer hijo de los duques de Sussex.

El propio autor del libro 'Endgame' ha mandado un comunicado tras la polémica

Este problema ha ido tan lejos que el propio autor del libro 'Endgame' se ha tenido que pronunciar al respecto a través de un comunicado: "El libro está en varios idiomas y, lamentablemente, no hablo holandés. Pero si hay errores de traducción, el editor los corregirá. Escribí la versión en inglés. No hubo ninguna versión mía en la que se mencionaran nombres", ha asegurado Omid Scobie en el programa de entrevistas RTL Boulevard. De hecho, se escuda en que no ha podido revelar el nombre porque se lo impiden: "Las leyes del Reino Unido me impiden informar quiénes eran".

El 'racista real' fue uno de los temas más comentados durante meses después de que Meghan Markle revelara durante la entrevista que ofreció en 2021 a Oprah Winfrey que un miembro de la casa real se había preguntado cómo de oscura sería la piel de su futuro bebé, fruto de su relación con el príncipe Harry. Estas declaraciones fueron una bomba y la familia real se vio obligada a defenderse asegurando que la familia "realmente no es racista".

Omid Scobie azota a la casa real con su polémico libro

El autor de este libro es Omid Scobie, un periodista 'viejo' conocido de los Windsor tras publicar la famosa biografía autorizada del príncipe Harry y Meghan Markle "Finding Freedom", en España titulada como "Harry y Meghan. En libertad". Si esta obra ya generó bastante polémica, no menos lo está haciendo su nuevo trabajo, donde se dedica a desmontar la imagen idílica del príncipe Guillermo y Kate Middleton. "Después de todas las tonterías escritas por personas que no han visto el libro, ahora deseo que todo el mundo pueda leerlo por sí mismo", decía hace unos días.

Omid Scobie es un periodista de padre escocés y madre iraní, afincando en Londres. Tiene 42 años, aunque en una entrevista en 2020 se quitó seis años. Es coqueto y presume de una apariencia 'juvenil' labrada a base de intervenciones estéticas. Pocos le reconocerían de ver una imagen suya antes de hacerse famoso.