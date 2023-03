Ainhoa Armentia ha acudido a trabajar como cada día. Como no podía ser de otra manera, la pareja de Iñaki Urdangarin se ha encontrado a la prensa, pero ya está más acostumbrada a la presencia de las cámaras en las inmediaciones de su edificio. De hecho, sonríe cuando le hacen varias preguntas sobre todos los frentes que tiene abiertos en su vida personal.

La pareja de Iñaki Urdangarin asegura que está "muy bien" aunque no quiere hacer comentarios sobre los últimos pasos que ha dado para hacer efectivo su divorcio. De hecho, no duda en esbozar una gran sonrisa al preguntarle si esta situación y el cercano divorcio de Iñaki permitiría que formalizasen su relación con una boda: "Buenos días, no tengo nada que decir de verdad". ¡Dale al play y mira la reacción de Ainhoa!

Esta es la reacción de Ainhoa Armentia cuando le preguntan por su divorcio

Vídeo: Europa Press.