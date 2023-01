La tradicional recepción de los Reyes Felipe y Letizia al Cuerpo Diplomático ha levantado una ola de comentarios. Todo a raíz de que, durante el habitual besamanos, el embajador de Irán protagonizara un supuesto desplante ante la Reina al no saludarla con un apretón de manos. Pero las cosas no son tan sencillas como parecen. O sí. Lo cierto es que en este ‘no saludo’ no ocurrió nada que no se supiese que iba a suceder…

La escena transcurrió de este modo. Sus Majestades se situaron de pie en el salón Gasparini del Palacio Real para recibir a todos los invitados, embajadores y miembros de la diplomacia de todo el mundo, con los que siempre se reúnen cada comienzo de año. Es una cita solemne, donde los caballeros lucen el elegante chaqué y las damas se ponen de largo, aunque sin tiara, en el caso de la soberana.

Llegado el turno del embajador de la República Islámica de Irán (tal cual lo anunció el jefe de Protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey), Hassan Qashqawi, este se dirigió hacia los Reyes adelantando su mano para saludar al Rey Felipe, mientras que la Reina Letizia se quedó al lado con sus brazos situados a ambos lados del cuerpo. Tras estrechar la mano al monarca, el embajador iraní dirigió la mirada a la consorte, llevándose la mano al corazón e inclinando levemente la cabeza, ante lo cual Doña Letizia respondió siguiéndole con la mirada seria y respetuosamente, sin llegar nunca a ofrecer su mano.

Nada más. No hubo desplante, pues la Reina sabía con antelación que este diplomático no le daría la mano. Las normas de protocolo son estrictas y están marcadas para estos casos, teniendo en cuenta las diferencias culturales de cada país representado en España. Al tratarse Irán de una República Islámica (desde 1979, cuando se instauró el llamado régimen de los ayatolás), las normas y costumbres allí indican que no debe haber contacto físico en los saludos entre hombres y mujeres. Entre varones sí se pueden dar la mano (e incluso seguido de un abrazo), pero con las mujeres no. Las féminas suelen saludarse entre sí dándose la mano.

Así nos lo confirman a SEMANA desde la Casa Real. Todos los medios se han hecho eco del ‘incómodo’ momento vivido entre la Reina Letizia y el embajador iraní, pero el hecho es que esta situación viene repitiéndose desde hace 25 años. No es ninguna novedad. Por lo tanto, no hubo mal gesto por parte del diplomático iraní, más allá de lo que a nosotros como seres humanos nos pueda parecer.

Tras el besamanos, los Reyes pasaron al Salón del Trono para continuar con la ceremonia, donde Don Felipe dio un discurso ante todos los invitados. Después tuvo lugar un cóctel. Todo transcurrió dentro de la más absoluta normalidad.

Ahora mismo en Irán llevan semanas de protestas en las calles por los derechos de las mujeres (después de la muerte de una joven por no llevar bien colocado el pañuelo sobre el cabello). Una lucha que ha despertado la solidaridad internacional, con muchos rostros famosos uniéndose a la causa, en especial las mujeres, quienes se cortan el pelo como muestra de apoyo, tal y como están haciendo muchas personas anónimas en el propio Irán.