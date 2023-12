Este sábado, 2 de diciembre, Concha Velasco fallecía a los 84 años debido a complicaciones en su enfermedad. Una triste noticia que ha dejado desolados a sus dos hijos, Paco Marsó y Manuel Velasco, y que ha teñido de negro el mundo de la cultura. Numerosos rostros conocidos han acudido a darle su último adiós a la eterna chica yeyé al Teatro La Latina de Madrid y otros tantos le han rendido tributo a través de las redes sociales. Los últimos en hacerlos han sido los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, quienes han lamentado profundamente la pérdida y han mandado un cariñoso mensaje a sus familiares.

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, han mandado un telegrama a los familiares de Concha Velasco en el que han destacado el importante papel que tuvo la actriz y presentadora en la historia del país. “Tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Concha, queremos enviaros nuestro sincero y profundo pesar. Con Concha se va la actriz, cantante y bailarina que nos acompañó desde siempre, que recorrió con su sonrisa la historia reciente de España. El cine, el teatro y la televisión de nuestro país le mostraron su respeto en muchas ocasiones. Y recibió el reconocimiento de sus compañeros con el Goya de honor en 2013, junto al cariño y la admiración del público. La recordamos con todo afecto y os mandamos un fuerte abrazo”, reza el mensaje.

En 2017, Concha Velasco recibía en Cuenca y de manos de los Reyes de España el Premio Nacional de Cultura. Allí coincidía con Pablo Motos, también premiado, y ambos protagonizaban una divertida anécdota con la Reina Letizia. En concreto, según contó la actriz pasado el tiempo, la experiodista tardó unos segundos en despedirse de ella porque estaba hablando con el presentador de 'El hormiguero'. "Tú querías traer a la Reina al programa. Y entonces yo le dije al Rey, al que lo he visto nacer, que he estado en su boda, que me tenía que marchar. Y se acercó a la Reina y le dijo que 'un momento que estoy hablando con Pablo’. Pero después nos hicimos la foto. Me la mandó a mi casa dedicada y ahí acababa la historia", llegó a explicar risueña.

El emotivo comunicado con el que los hijos de Concha Velasco confirmaban la muerte de su madre

A primera hora de este sábado, los hijos de Concha Velasco lanzaban un comunicado en el que confirmaban la triste noticia del fallecimiento de su madre. En sus palabras, explicaban que la actriz se había ido a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda después de recibir los Santos Sacramentos. "No tenemos más que palabras de agradecimiento para el personal del hospital, y el de las residencias Santa Matilde y Orpea Punta Galea que tan bien han cuidado de ella en estos difíciles tiempos. Somos unos afortunados por haber gozado de la mejor madre del mundo y por recibir el cariño de tantos españoles que la quieren y la admiran. Gracias a todos", han añadido, quienes también piden una oración por el descanso eterno del alma de su madre.

Concha Velasco será enterrada en Valladolid junto a Delibes y Zorrilla

Los restos mortales de Concha Velasco serán trasladados a Valladolid para que se celebre el funeral de la actriz este domingo, a las 12:00 horas, en el Catedral de la ciudad. Después, será enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres en el Cementerio de El Carmen, en su ciudad natal. La conocida artista nació en la conocida calle Recondo, en la localidad vallisoletana, pero con tan solo cuatro año se mudó a Marruecos después de que destinarán a su padre, militar de profesión. Después, vivió durante toda su vida en Madrid, aunque siempre estuvo ligada a su ciudad, de la que no dudaba en presumir siempre que podía. Tanto es así que tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar, ha confirmado que se le hará un homenaje póstumo a la actriz y se instalará una estatua en el Teatro Zorrilla. Hay que recordar que la chica yeyé se retiró definitivamente de los escenarios en septiembre de 2021 con una última función de 'La habitación de María' en el Teatro Bretón de los Herreros de La Rioja.